Проект представлял Андрей Лымарев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В челябинском Доме архитектора прошли публичные слушания по проекту планировки территории под строительство нового моста через реку Миасс. Новый путепровод свяжет в Калининский и Центральный районы через улицы Краснознаменную и Энгельса. Обсуждение было бурным. Поступил ряд предложений и замечаний от участников публичных слушаний, передает корреспондент КП-Челябинск из зала заседаний.

Согласно проекту, будет две по полосы движения в каждую сторону. Также в центре путепровода, на разделительной полосе, запланирован трамвайный путь. Как пояснил журналисту КП-Челябинск, автор проекта Андрей Лымарев, пока ветка трамвая там не планируется, но в перспективе ее можно будет сделать без ущерба для движения автотранспорта.

Также на мосту запланированы велодорожки и тротуар.

Жители местных домов попросили учесть в проекте удобные подъездные пути к домам. На что получили ответ – что помимо основной улицы будут местные проезды-дублеры.

— А где зайти на мост пешком? – задал вопрос председатель совета дома Энгельса, 4 Сергей.

— Будут лестничные подъемы, — ответил проектировщик.

— Просьба сделать подъемы для пешеходов безбарьерные, — добавил Сергей.

— Однозначно, — ответили ему.

В ходе слушаний возник спор: надо ли там вообще трамвайную ветку и будет ли мост пользоваться спросом у пешеходов.

— Трамвай 17 делает огромный крюк через Кирова. Поэтому на Энгельса нужен трамвай, —высказал мнение общественник Алексей Агарков. – Запроектируйте, как будет пересекать Энгельса. Как показывает опыт плотины Коммунар, с точки зрения досуга будет неплохое место. Широкая пешеходная часть оправдана.

Поступила просьба и от УСТЭКА: учесть при проектировании моста то, что сейчас осуществляется техническое присоединение к сетям «Западного луча».

Проект отправили на комиссию, где будут рассмотрены все предложения, в том числе обсудят, стоит ли мост делать настолько широким.

Текст дополняется.

Фото: cheladmin.ru

Фото: cheladmin.ru

Фото: cheladmin.ru

Масштабное обновление ждет улицу Братьев Кашириных: ее продлят от Академика Королева до Лыжных Батальонов. Кроме того, в этом году в Челябинске начали строить две новые дороги в микрорайоне «Ньютон». Улицу Академика Макеева и Комсомольский проспект решили продлить и объединить.

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