Проект представлял Андрей Лымарев
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В челябинском Доме архитектора прошли публичные слушания по проекту планировки территории под строительство нового моста через реку Миасс. Новый путепровод свяжет в Калининский и Центральный районы через улицы Краснознаменную и Энгельса. Обсуждение было бурным. Поступил ряд предложений и замечаний от участников публичных слушаний, передает корреспондент КП-Челябинск из зала заседаний.
Согласно проекту, будет две по полосы движения в каждую сторону. Также в центре путепровода, на разделительной полосе, запланирован трамвайный путь. Как пояснил журналисту КП-Челябинск, автор проекта Андрей Лымарев, пока ветка трамвая там не планируется, но в перспективе ее можно будет сделать без ущерба для движения автотранспорта.
Также на мосту запланированы велодорожки и тротуар.
Жители местных домов попросили учесть в проекте удобные подъездные пути к домам. На что получили ответ – что помимо основной улицы будут местные проезды-дублеры.
— А где зайти на мост пешком? – задал вопрос председатель совета дома Энгельса, 4 Сергей.
— Будут лестничные подъемы, — ответил проектировщик.
— Просьба сделать подъемы для пешеходов безбарьерные, — добавил Сергей.
— Однозначно, — ответили ему.
В ходе слушаний возник спор: надо ли там вообще трамвайную ветку и будет ли мост пользоваться спросом у пешеходов.
— Трамвай 17 делает огромный крюк через Кирова. Поэтому на Энгельса нужен трамвай, —высказал мнение общественник Алексей Агарков. – Запроектируйте, как будет пересекать Энгельса. Как показывает опыт плотины Коммунар, с точки зрения досуга будет неплохое место. Широкая пешеходная часть оправдана.
Поступила просьба и от УСТЭКА: учесть при проектировании моста то, что сейчас осуществляется техническое присоединение к сетям «Западного луча».
Проект отправили на комиссию, где будут рассмотрены все предложения, в том числе обсудят, стоит ли мост делать настолько широким.
Текст дополняется.
Фото: cheladmin.ru
Фото: cheladmin.ru
Фото: cheladmin.ru
Масштабное обновление ждет улицу Братьев Кашириных: ее продлят от Академика Королева до Лыжных Батальонов. Кроме того, в этом году в Челябинске начали строить две новые дороги в микрорайоне «Ньютон». Улицу Академика Макеева и Комсомольский проспект решили продлить и объединить.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru