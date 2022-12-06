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НовостиОбщество6 декабря 2022 15:34

В Челябинске выбрали подрядчика, который спроектирует новый участок улицы Братьев Кашириных

Работой займется фирма из Ростова
Ян Стоев
Ян Стоев
Улицу Братьев Кашириных продлят на участке от Академика Королева до Лыжных Батальонов

Улицу Братьев Кашириных продлят на участке от Академика Королева до Лыжных Батальонов

Фото: Андрей АБРАМОВ

Новый участок улицы Братьев Кашириных в Челябинске спроектирует ростовская группа компаний «Пирс». Контракт с ней был заключен на сумму в 12,8 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

Улицу Братьев Кашириных планируется продлить от ул. Академика Королева до ул. Лыжных Батальонов. Подрячику нужно предоставить три варианта проектных решений с тротуарами, велодорожками, ливневками, освещением и озеленением. Проект с положительным заключением Госэкспертизы нужно сдать до конца марта 2024 года.

Масштабное обновление ждет и саму улицу Братьев Кашириных на участке от Чичерина до Северо-Крымской. Там планируется обозначить расположение островков безопасности, остановок общественного транспорта, выделенных полос, велодорожек и парковок. Кроме того, подрядчик должен подобрать участки для озеленения, ливневых канализаций, освещения и светофоров.

Кстати, в этом году в Челябинске начали строить две новые дороги в микрорайоне «Ньютон». Улицу Академика Макеева и Комсомольский проспект решили продлить и объединить. Также этим летом наконец начали делать дорогу на улице Агалакова в Ленинском районе.

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