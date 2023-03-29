Как сдает ЕГЭ поколение тех, кто писал обычные экзамены

Обычный класс, но ученики - взрослые. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Пока все обсуждают, стоит или нет отменять ЕГЭ, в Челябинской области его сдают даже родители. Измерение температуры, металлоискатель и КИМы – все как на обычном экзамене по русскому языку. Взрослые на себе проверили условия, в которых их дети будут писать обязательный экзамен. К ним присоединился журналист КП-Челябинск, которого чуть не выгнали из кабинета за «плохое поведение».

Акция «Сдаем вместе!» проходит не первый год и каждый раз родители пишут экзамен по разным предметам. Основная задача – показать, как проходит тестирование, в каких условиях его пишут дети, а также доказать, что сдавать ЕГЭ не так страшно, как многие себе представляют. Организаторы объясняют, что часто родители «накручивают» себя, начинают паниковать, излишне переживать за своих чад и сами создают нервозность. А так самые беспокойные могут прийти, опробовать ЕГЭ на себе и успокоиться.

На входе проверяют температуру и отмечают в списках. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Начинается все серьезно – с проверки температуры и обыска с помощью металлоискателя. Родителей сразу предупреждают, хоть экзамен и облегченный, поблажек не будет: телефоны нельзя, заметят шпаргалку - удалят. Выгнать без права пересдачи пригрозили и мне за попытку пронести камеру. Хоть и журналист, а правила для всех одни. Не разрешили мне ее достать и после начала теста.

– Сейчас за плохое поведение вас удалят, – пошутил кто-то из наблюдавших учителей.

Педагоги на глазах у экзаменуемых распечатывают варианты на принтере. Они объясняют, что сейчас все задания приходят в зашифрованной форме и открыть их можно только перед экзаменом. Так вероятность утечки снижается почти до нуля.

– А если принтер сломается, экзамен детям в другой день писать придется? – спрашивает из аудитории женщина.

– Все условия должны быть обеспечены. Если что-то сломается, то технический специалист произведет экстренную замену. Экзамен в любом случае будет написан, – вежливо объясняет представитель министерства образования.

На столах нет ни шпаргалок, ни телефонов. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Все варианты заполняются как и семь лет назад – ФИО, код сдаваемого предмета и номер аудитории. Ответы на задания нужно перенести в специальный бланк. Детей заполнению, конечно, учат при подготовке, а вот родители видят листы впервые, поэтому задают много вопросов, которые вызвали бы у школьников испанский стыд.

– А ответы обязательно переписывать из черновика? – интересуется одна женщина.

– Писать варианты через запятые? – добавляет вопрос другая.

Вопросов в вариантах всего восемь – экзамен чрезмерно облегченный. Никакой сложной теории, только вставить буквы и запятые. Последнее задание, написание эссе, все дружно решают проигнорировать. За несколько минут я отвечаю на все вопросы. Даже посмеялся, потому что в задании попалось предложение прямо в точку - «Егора смущала нелепость ситуации, в которой он теперь оказался». Действительно, в классе я оказался самым молодым.

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

После сдачи вариантов, учителя быстро подсчитали число правильных ответов. В моем случае это 6 из 7. В одном из заданий вписал не все цифры, досадно.

Родители из кабинета выходят со вздохом облегчения. Некоторые улыбаются, будто только что написали настоящее ЕГЭ.

– У меня ребенок учится в 10-м классе. Процедуру ОГЭ я уже знаю, а ЕГЭ – нет. Было очень интересно. В принципе, все легко, просто, – поделилась впечатлениями Светлана Новокрещенова – учитель, единственная ответила на 7 вопросов из 7.

Среди родителей оказалась и мама, которой самой доводилось сдавать ЕГЭ в школе. Правда, 18 лет назад.

– Мы писали экзамен в этом же учебном заведении, в этих же классах. Воспоминания нахлынули сейчас. Ребенок мой в 9 классе, хочу посмотреть, стоит ли ему идти дальше в старшие классы, – рассказала Екатерина Афанасьева.

После экзамена родителей собрали для вручения сертификатов. На максимум сдал только один человек.

Главный совет от специалистов из минобра – чтобы школьники больше решали официальные задания на сайте ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений), тогда и подготовятся лучше, и будут точно понимать структуру предстоящего экзамена. Другой совет – меньше волноваться.

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