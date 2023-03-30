Лариса Долина о таланте и настоящем успехе: «Способности человека понятны с двух нот»

Лариса Долина анонсировала следующий концерт в Челябинске. Фото: Дарья ЧУВАТКИНА

На площадке Детской филармонии Челябинской области выступила народная артистка России, президент музыкальной академии Лариса Долина. После концерта с талантливой молодежью Южного Урала певица дала интервью радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95.3 FM).

Как стать успешным?

– В Советском Союзе исполнителю, чтобы заявить о себе на всю страну, нужно было выиграть музыкальный конкурс, попасть в «Утреннюю почту» или «Голубой огонек».

– Это поверхностное мнение. На самом деле, если ты понравился музыкальному редактору, можешь не получать никаких премий. Если ты кому-то понравился, он тебя будет тащить. Так было в советское время.

– А сейчас для того, чтобы стать по-настоящему известным, что нужно? Есть такой магический музыкальный редактор?

– Сегодня не обязательно быть суперталантливым человеком, чтобы стать звездой. Все намного облегчилось: и музыкальные форматы, и отношение к музыкальному материалу со стороны зрительской аудитории. Поэтому иногда я даже удивлена, как тот или иной человек появляется в эфире.

– То есть стать звездой теперь проще?

– Намного проще. В советское время это было практически невозможно. Там такие были интриги сложные были, страшные вещи творились. А сейчас если ты в меру талантлив, и кто-то из продюсеров тебя заметил, кому-то ты приглянулся, значит все будет хорошо. Если ты талантлив, но никому не приглянулся, будешь еще искать выходы своему творчеству. Сейчас очень странное время.

– Зато сейчас нет худсоветов.

– Иногда мне хотелось бы их вернуть на какие-то моменты. Иногда нужны. Пусть это будет не на официальной основе, а когда надо. Иногда очень хочется!

– Извечный вопрос возникает: мы должны воспитывать своего слушателя, зрителя или мы должны вслед за ним идти?

– Смотрите, какая ситуация: у нас, к сожалению, многие мои коллеги идут на поводу у зрительской аудитории. Мне кажется, это неправильно. Допустим, ты выпустил какой-то хит, он стал народным. Да, ты идешь на поводу, но дальше ты должен более сложные произведения петь. То есть ты должен влюбить в себя настолько своих поклонников, чтобы они тебя любого любили, какую бы ты музыку не слушал и не писал.

– А продюсер будет любить тебя любого?

– Как только продюсер почувствует запах денег, он тут же прибежит.

Народная артистка уверена, талант можно услышать с первых нот. Фото: Дарья ЧУВАТКИНА

– Изменился ли сейчас критерий успеха? Раньше это было проданное количество пластинок.

– Сейчас YouTube все решает. Человек, которого никто никогда не видел, записал куплет и припев и все – миллион просмотров. Вот он уже звезда. Ни образование, ничего вообще. Вот вам истории успеха сегодня. За два часа можно стать суперпопулярным человеком на всю страну.

– Тогда возникает вопрос: а всякую ли известность можно считать успехом? Да, количество просмотром, да, зрительская аудитория, да, аудитория тебя обожает. Но успех ли это?

– Кратковременный, на мой взгляд. Сколько у нас таких в YouTube появляются роликов. Месяц, два, три они там продержались и все – ушли. Все-таки зрителю нужно что-то глобальное, что запомнилось бы хотя бы лет на 10. Такие песни, которые соответствуют времени и откликаются в душе. Это бывает, но не так часто, как хотелось бы.

– Сейчас как: песня выстрелила и все, ты уже успешен.

– И следом надо писать еще одну.

– А вот здесь уже сложности возникают. Как правило, одна песня выстреливает, а потом начинаются проблемы. И пропадают.

– Потому что от тебя ждут такой же хит, а он не получается. Поэтому человек пропадает, потом начинает вылезать с тем, что смастерил. Но уже не то. Бывает так, что композиторы пишут прекрасные песни одну за другой. Таких композиторов я могу назвать много. А вот те люди, у которых к этому нет никаких способностей, это отдельная профессия композиторства – сонграйдер, как сейчас модно говорить. У нас есть красивый русский язык, почему не сказать «композитор»? Меня это жутко раздражает.

– Если спрашивать про российских композиторов XX века, которые писали для эстрады, наверняка, первые фамилии, которые человек назовет: Рыбников, Зацепин. А современные? Почему они не так известны аудитории? Или они пишут для зарубежных исполнителей?

– Нет, они пишут для наших исполнителей. Молодых я не всех, к сожалению, знаю. Знаю только тех, чьи песни пою я. Композитор Игорь Маркс и поэт Стас Пшеницын написали для меня песню «Двое на ветру», которая взлетела на «Золотой граммофон» и до сих пор на первом месте. Сейчас еще две песни мне написали. Одна точно в десятку, другая немного не то.

То есть сейчас есть авторы, песни которых можно петь. И они пишут красиво, вдохновенно, грамотно. Очень многие безграмотные авторы даже не знают, на какой линейке нота находится. И вот он сел, нащупал мелодию, получился хиточек и он считает, что это успех.

– Вы сказали о том, что нужна песня, которую будут 10 лет петь и помнить. А вам не кажется, что изменились слушательские уши, мозги?

– Да, конечно, все изменилось, но «Погоду в доме» до сих пор ждут и любят. Есть такие песни, которые не умирают. Кроме «Погоды в доме» несколько десятков таких могу назвать, которые никогда не умрут и не потеряют своей актуальности. Это все песни Вити Резникова, например. Их будут петь всегда, потому что там есть зерно, красивая мелодия и смысл. Песни про нас всех.

– Из последних лет пяти, как думаете, какие-то песни будут жить так долго?

– Если говорить про мой репертуар, то мои песни живут довольно долго. Их хотят слышать, людям нравится, они их любят. Каждый человек в моих песнях ищет что-то для себя, ассоциирует со своими жизненными ситуациями.

А что с музыкой сейчас?

– Я разговариваю со старшим поколением и каждый раз слышу: «В наше то время песни были совсем другие: более мелодичные, добрые». Так может это такая закономерность: одно поколение не понимает другое даже в музыкальном плане?

– Я согласна с ними в том, что раньше абсолютно по-другому писались песни. Они были более душевные, классические, более восприимчивые для зрителей. Сейчас немного другая история. Во-первых, существует такое понятие как «сленг» в песни. Мы стали забывать, что такое русский язык. И даже не это самое важное. Появилась плеяда очень интересных исполнителей, и мне очень хочется от них слышать красивый русский язык. А я слышу сленг постоянно. Я не имею ничего против молодежи, наоборот, я с ними сколько дуэтов уже записала. Недавно с DAVA записали новый дуэт, который будет звучать на моем сольном юбилейном концерте 27 апреля. Я к ним тянусь, потому что они многое дают мне – омолаживают. И это здорово. Просто есть исполнители, которые мне очень нравятся, а есть те, которым можно было бы поучиться у нас.

– Кто из современных исполнителей вам нравится?

– Мне очень нравятся Аня Асти, Юлия Zivert, Ваня Дмитриенко, Kristina Si, Mary Gu. Они произвели на меня впечатление, у них есть музыкальность и вкус. А все остальное можно сгладить. У них есть зерно, база и это хорошо.

– Музыкальное образование влияет все-таки на успех?

– У Kristina Si есть музыкальное образование, она окончила эстрадно-джазовый факультет в музыкальном училище. И я это слышу. Ваня Дмитриенко очень талантливый парень, но у него нет вообще никакого образования и он пришел ко мне с просьбой давать ему уроки по вокалу. Один я дала уже. То есть человек хочет развиваться, вот это меня очень радует в молодых людях.

Выступление со студентами Музыкальной академии в Челябинске

– В Челябинской области в отборе принимали участие более сотни исполнителей. В итоге отобрали 19. Расскажите, вы каждого послушали?

– Я всегда каждого слушаю. Но мне не нужно каждую песню слушать от начала до конца. Мне с двух нот понятны способности человека. Если я слышу две ноты и понимаю, что человеку надо идти в другую профессию, сразу останавливаю и все. Конечно, это большая скрупулезная работа, но это обязательно надо делать.

– А какие критерии, кроме музыкальности?

– Вкус и база.

– Что дальше ждет челябинскую группу набора?

– Концерт прошел замечательно, и челябинские ребятишки показали себя очень симпатично. Конечно, очень переволновались все, просто дико. И для этого мы привезли нашего психолога сюда. Дальше будет углубленная история. Например, надо научить вокалиста работать с аккомпаниатором, оркестром. Многие этого не могут – с живым оркестром сразу теряются, поэтому надо обязательно их этому обучать. У нас уже прошел углубленный курс, посвященный именно этой теме.

– Челябинск дождется вашего сольного концерта?

– Да, непременно. Мы недавно были здесь с Игорем Бутманом с концертом, посвященным столетию российского джаза. Мы сейчас дальневосточным туром занимаемся, а потом сделаем Урал и Сибирь. Но это будет уже в следующем году.

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