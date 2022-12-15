СК опубликовал видео нападения осужденного мужчины на конвоиров в челябинском суде

Мужчина достал металлический предмет, когда находился в туалете. Фото: кадр с видео

Следственный комитет по Челябинской области опубликовал видео нападения осужденного на конвоиров в Карабашском городском суде. На кадрах видно, как после оглашения приговора мужчину завели в туалет. Дверь была открыта, и полицейские могли наблюдать за действиями осужденного. Однако это не помешало ему скрытно достать металлический предмет, с помощью которого он и начал наносить удары конвоирам. Мужчине удалось покинуть помещение, но его все равно потом задержали, выстрелив в ногу.

По факту инцидента возбуждены уголовные дела по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») и ст. 313 УК РФ («Побег из-под стражи»). Сейчас в обстоятельствах происшествия разбирается Следственный комитет.

Один из конвоиров был госпитализирован и сейчас находится в тяжелом состоянии. Второй полицейский отделался ушибами. Осужденный находится в больнице с огнестрельным ранением ноги, в ближайшее время его отправят в СИЗО.

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