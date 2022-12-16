«Вот и покатались»: жителям северо-запада Челябинска запретили ставить горку перед Новым годом

Согласовать установку развлекательной конструкции не удалось уже дважды Фото: Евгения ГУСЕВА

Дети на северо-западе Челябинска остались без традиционной зимней забавы. Ледовую горку захотели установить жители ЖК «Ньютон». Начали скидываться по 600 рублей с человека, чтобы насобирать почти 50 тысяч и купить деревянную горку. Поставить ее планировали в соседнем лесу к Новому году. Обратились в управляющую компанию. Но там отказали.

– К нам подходили собственники, просили принять на баланс горку. Мы не имеем на это права, поскольку территорию в лесу не обслуживаем. А в самом «Ньютоне» безопасного места для установки такой большой горки нет, – объяснили КП-Челябинск в УК «Ньюдом».

– Вот и покатались, – вздыхают расстроенные челябинцы.

Согласовать затею не удалось и с районной администрацией. На обращение жителей от чиновников пришел такой ответ:

– У администрации района отсутствуют полномочия в сфере согласования устройств для развлечения – зимних горок. Дополнительно сообщаем, что для установки зимних горок утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 28.06.2016 №721-ст «ГОСТ Р 56987-2016». Согласование установки зимних горок в соответствии с пунктом 3 Правил государственной регистрации аттракционов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2019 № 1939, осуществляет Гостехнадзор по Челябинской области.

Этим постановлением горки выше 40 см приравнены к «лихим» аттракционам (если они платные). Для бесплатных потолок – 3 метра. Выбранная жителями «Ньютона» горка в рамки втискивается – ее общая высота как раз столько. А от земли до подиума на метр меньше. Так указывает производитель. Выходит, у жителей есть шанс довести начатое до конца. Остается обратиться в Гостехнадзор.

Детям будет не скучно – деревянная конструкция внушительных размеров. Скрин с сайта производителя

Тем временем, в «Академе» дети без зимних покатушек точно не будут. Там уже стоят две горки. Огромные, говорят жители. Их привозят третий год. Появится ли в «Ньютоне» хотя бы маленькая горочка? Чтобы в новогодние праздники не прошли даром. В управляющей компании, говорят, что такой информации нет. КП-Челябинск будет следить, до чего докатится ситуация.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.