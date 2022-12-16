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Общество16 декабря 2022 8:00

«Вот и покатались»: жителям северо-запада Челябинска запретили ставить горку перед Новым годом

На зимнюю забаву жители «Ньютона» хотели потратить почти 50 тысяч рублей из своего кармана
Ильдар САУДАБАЕВ
Согласовать установку развлекательной конструкции не удалось уже дважды

Согласовать установку развлекательной конструкции не удалось уже дважды

Фото: Евгения ГУСЕВА

Дети на северо-западе Челябинска остались без традиционной зимней забавы. Ледовую горку захотели установить жители ЖК «Ньютон». Начали скидываться по 600 рублей с человека, чтобы насобирать почти 50 тысяч и купить деревянную горку. Поставить ее планировали в соседнем лесу к Новому году. Обратились в управляющую компанию. Но там отказали.

– К нам подходили собственники, просили принять на баланс горку. Мы не имеем на это права, поскольку территорию в лесу не обслуживаем. А в самом «Ньютоне» безопасного места для установки такой большой горки нет, – объяснили КП-Челябинск в УК «Ньюдом».

– Вот и покатались, – вздыхают расстроенные челябинцы.

Согласовать затею не удалось и с районной администрацией. На обращение жителей от чиновников пришел такой ответ:

– У администрации района отсутствуют полномочия в сфере согласования устройств для развлечения – зимних горок. Дополнительно сообщаем, что для установки зимних горок утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 28.06.2016 №721-ст «ГОСТ Р 56987-2016». Согласование установки зимних горок в соответствии с пунктом 3 Правил государственной регистрации аттракционов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2019 № 1939, осуществляет Гостехнадзор по Челябинской области.

Этим постановлением горки выше 40 см приравнены к «лихим» аттракционам (если они платные). Для бесплатных потолок – 3 метра. Выбранная жителями «Ньютона» горка в рамки втискивается – ее общая высота как раз столько. А от земли до подиума на метр меньше. Так указывает производитель. Выходит, у жителей есть шанс довести начатое до конца. Остается обратиться в Гостехнадзор.

Детям будет не скучно – деревянная конструкция внушительных размеров. Скрин с сайта производителя

Детям будет не скучно – деревянная конструкция внушительных размеров. Скрин с сайта производителя

Тем временем, в «Академе» дети без зимних покатушек точно не будут. Там уже стоят две горки. Огромные, говорят жители. Их привозят третий год. Появится ли в «Ньютоне» хотя бы маленькая горочка? Чтобы в новогодние праздники не прошли даром. В управляющей компании, говорят, что такой информации нет. КП-Челябинск будет следить, до чего докатится ситуация.

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