Как живет девочка, которую мать похоронила заживо в лесу у поселка Полетаево

Почти восемь лет она живет с папой и его женой.

В мае 2015 Челябинская область ахнула – в лесу на окраине Полетаево нашли засыпанного листьями малыша. Девчушку искусали муравьи, она обессилено плакала. Родная мама через несколько дней после родов положила в пакет малышку с неотрезанной пуповиной и плаценту, оставила в яме – подальше от людей. Так девочка пролежала целые сутки. Удивительно, что выжила.

Плач, словно кошачий, услышали рабочие. Один из них и перерезал пуповину обычным канцелярским ножом. А потом передал ее медикам.

Девочка провела в больнице несколько месяцев. Фото: ВКонтакте / Регина Семеновских

− Девочку привезли в областную больницу, а мы за ней круглые сутки ухаживали. Первые дни она листьями какала, похоже, ела их в лесу, − рассказала КП-Челябинск больничная няня Римма Муллаярова.

Сама Римма не сидела. У нее была другая няня. Она и сейчас общается с семьей, где растет девочка. Даже ездит к ней на день рождения. И до сих пор помнит то первое имя, что дали ей няни в честь места, где малышку и нашли.

Еще в больнице девочку крестили и дали православное имя. Несколько месяцев врачи Челябинской областной детской больницы выхаживали девочку. А в июле ее забрала к себе бабушка, мама отца, Светлана. Она оформила временную опеку. Отец малышки Андрей и его жена Татьяна, сразу сказали, что планируют воспитывать девочку сами.

Изначально малышку забрала бабушка. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

− Папа забрал девочку к себе. У семьи уже есть младшие дети. А ребенку они поменяли имя. Она в том году пошла в первый класс. У нее все хорошо, − рассказали КП-Челябинск знакомые семьи.

Сейчас семья не хочет общаться с журналистами.

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