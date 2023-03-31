В Миассе грузовик врезался в здание городской больницы и загорелся

Фото: ГИБДД по Миассу

В Миассе «КАМАЗ» после столкновения с легковой иномаркой врезался в здание больницы.

ДТП случилось в 7:50 31 марта. Как рассказали в ГИБДД Миасса, у грузовика отказали тормоза на повороте. «КАМАЗ» столкнулся с Kia Rio, а затем вильнул влево, съехал с дороги и врезался в здание городской больницы №1. После этого кабина грузовика загорелась.

Огонь быстро потушили. По предварительной информации, в больнице никто не пострадал, хотя кабина большегруза пробила кирпичную стену насквозь. Травмы получила девушка, управлявшая Kia.

Фото: УГИБДД по Челябинской области

Грузовик перевозил питьевую воду. Бутылки посыпались из кузова при аварии и загромоздили пешеходную дорожку возле больницы.

Фото: ЧП Миасс/vk.com

Примечательно, что 10 лет назад, в мае 2013 года в здание больницы точно в том же месте уже врезался грузовик. Тогда авария случилась ранним утром, водитель уснул за рулем. После столкновения он получил перелом бедра, а в больнице обрушилась часть стены.

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