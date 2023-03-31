Кому-то ничего, кому-то тысячи рублей: откуда взялись новые начисления в квитанциях за ОДН

Фото: Даниил ОПАРИН Фото: Даниил ОПАРИН

Жители Челябинска начали получать квитанции за ЖКХ с первым перерасчетом за общедомовые нужды. Горожане возмущены значительным ростом коммунальных платежей за ОДН. Причиной такого резкого повышения начислений стали новые правила расчета платы за общедомовое имущество, вступившие в силу в сентябре прошлого года. Теперь в случае превышения расхода электроэнергии, тепла и воды над нормативом, все суммы будут оплачивать жители дома. Сейчас пользователи социальных сетей недоумевают, откуда взялся перерасход ресурсов и неподъемные суммы за коммунальные платежи.

– На днях квиток пришел, только с нашей квартиры 600 рублей прилетело с воздуха за якобы пересчет за свет в подъезде, а в нашем доме 45 квартир и всем так, – пишет один из жителей Миасса.

Среди тех, кого смутила сумма в квитанции и наша коллега, журналист Галина Федорченко.

– Недавно получила платежку от управляющей компании. Обычно я плачу за их услуги 1 500 рублей в месяц. В этот раз начислили на 500 рублей больше. Знаю, что кому-то насчитали еще больше – до 2 000 рублей. Я начала разбираться. Оказалось, это перерасчет, который теперь будут делать каждый год. Почему закон вступил в силу с сентября, но нам сделали перерасчет за весь год? И почему начисления произошли по самому дорогому тарифу, хотя в прошлом году они повышались дважды.

Некоторым, особенно тем, кто живет в новых домах, никакого перерасчета вообще не увидели. Как рассказала жительница отдаленного микрорайона Анна Волкова, у них квитанции не изменились.

Эксперты отмечают, что основания для этих преобразований связаны только с объемами потребляемых ресурсов. Ранее жильцы оплачивали общедомовые расходы двумя способами – по общим приборам учета и сумма делилась пропорционально жилищной площади, а также по нормативу – платеж начислялся по определенному методу и распределялся на год. Именно поэтому жильцы, которые платили по нормативам, недоплачивали расход ресурсов по счетчику.

– Плата за услугу по содержанию ОДН введена с 2017 года, но по всем регионам были введены единые нормативы по расходу электроэнергии и воде, соответственно платеж не был сверхзаметным. Были, конечно же, вопросы по домам, где установлены общедомовые приборы учета, часто людям приходилось платить больше, чем они потребили реально. Но при этом все решалось на общем собрании, где можно было принять решение – оплачивать по счетчику или нормативу. Собственники исходили из своей выгоды. Сейчас же мы ожидаем большое количество обращений, связанных с тем, что люди, которые платили по нормативам, будут должны доплатить, – комментирует ситуацию коммунальный омбудсмен Анатолий Вершинин.

Фактически ту разницу, которую раньше выставляли ресурсоснабжающие организации управляющим компаниям, теперь удобно выставить собственникам жилья.

– В том числе есть опасения, что платить придется и за злостных неплательщиков. Вдобавок ресурс может легко расходоваться любыми незаконными подключениями или даже простой утечкой воды в подвал, протечкой на сетях, – продолжает Анатолий Вершинин.

Здесь, по словам эксперта, важно взять на свой контроль ситуацию по реальному объему потребления ресурсов общедомовых территорий, то есть включать и выключать лампочки в подъездах, подвалах по необходимости, установить датчики, реагирующие на движение, установить энергосберегающие лампы, обратиться в управляющую компанию с требованиями о ремонте внутридомовых сетей, сообщать о незаконных подключениях.

Вместе с тем, Анатолий Вершинин советует жителям обращаться в Госжилинспекцию, чтобы проверить правильность начислений и попросить разъяснения по начислениям у своей управляющей компании

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