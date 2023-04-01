«За массовый героизм и отвагу»: Владимир Путин наградил челябинский авиаполк почетным наименованием «гвардейский»

Полк снаряжен бомбардировщиками Су-34. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил 2-му смешанному авиационному полку ордена Суворова, который базируется в Челябинске на аэродроме Шагол, почетное наименование «гвардейский». Указ с подписью первого лица страны опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

– За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, – указано в документе.

С присвоением наименования командира и личный состав авиаполка поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он пожелал бойцам успехов в выполнении задач, здоровья, счастья, добра и мира.

– Вы по праву можете гордиться историей и легендарными традициями полка, который стал достойным продолжателем славы героев Великой Отечественной войны и всего поколения победителей, – поздравил авиаполк губернатор.

Полк образован в 2016 году. В 2019 он был награжден орденом Суворова за высокие показатели в боевой подготовке и мужество личного состава.

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