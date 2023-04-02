Астропрогноз на 1-15 апреля: 5 событий, которые определят наше поведение

В ближайшие две недели звезды обещают фейерверк эмоций. Главное, выбирать те, что безболезненны для других Фото: Кирилл САДЫКОВ

Апрель, как и март, обещает быть богатым на эмоции. Уже в первой половине месяца нас ждут два астрологических события. Как они повлияют на наши решения и чего стоит остерегаться? Объяснила астролог Екатерина Шувалова.

3 апреля Меркурий переходит в знак Тельца. После импульсивного и быстрого мышления и общения самое время замедлиться, осмыслить свои начинания и достижения, наметить путь, как хотите двигаться дальше.

Мы можем стать чуть более инертными в общении, когда немного сложнее строятся новые связи, но зато контакты могут стать более прочными и долговечными.

3 и 4 апреля старайтесь не вступать в конфликты, особенно с коллективом людей. Не зацикливайтесь на негативных эмоциях, старайтесь не давить на окружающих и сами избегайте давления.

6 апреля произойдёт новолуние. В этот период благоприятно начинать новое, но действовать в партнёрстве.

С 7 по 13 апреля многие могут ощутить прилив вдохновения и жизненных сил. Прекрасное время для проявления себя в социуме, только старайтесь избегать излишнего напора.

С 11 апреля Венера переходит в знак Близнецы, наши желания и симпатии могут стать чуть более легкомысленными и поверхностными.

Сегодня может нравится одно, а завтра совсем другое. Но зато можно попробовать всего понемногу. Это прекрасное время для посещения любых развлечений с целью познать что-то новое: музеи, выставки, интеллектуальные вечера.

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