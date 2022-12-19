Владимир Муравьев: «Максимум усилий для комфорта и безопасности – наша задача развития сети федеральных дорог»

Федеральные дороги – транспортные артерии, связывающие регионы большой страны. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Завершение большого проекта, разгар грандиозного строительства, работы по капитальному ремонту и ежедневному содержанию – фронт работ у Федерального казённого учреждения Управление дорог «Южный Урал» огромен. Слушателям радио «Комсомольская правда»-Челябинск» (95,3 FM) начальник управления Владимир Муравьев рассказал об итогах 2022 года и анонсировал планы-2023.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ БОЛЬШОЙ РАБОТЫ

- В сентябре был торжественно открыт 40-километровый участок М-5 «Урал» в сторону Екатеринбурга. Сейчас вся трасса между двумя городами-милионниками выполнена на всем протяжении в четырех полосах, смонтировано барьерное ограждение, которое фактически к нулю приводит потенциальное количество лобовых аварий. Первые итоги большой работы – они какие?

- Вы совершенно правильно подсказали об одном из самых главных наших событий в дорожной отрасли региона – завершению работ по расширению участка на М-5 подъезд к Екатеринбургу. Проблема этого участка была давняя, застарелая, и еще в советские годы все понимали, что между двумя городами нужна четырехполосная дорога. И эта работа была начата, но по ряду причин не была завершена. Последние четыре года мы занимались расширением последних 40 километров участка дороги до четырех полос, и в этом году с опережением графика ввели в эксплуатацию участок. Отрадно, что президент России Владимир Путин участвовал в открытии, пусть и в дистанционном формате. Но команду открытия движения давал он, и это было важно для всех дорожников, потому что дает понимание того, насколько наша работа важна для руководства страны. Без развития дорожно-транспортной отрасли невозможно развитие не только строительной отрасли, но всей экономики нашей страны.

Начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев – гость студии радио «Комсомольская правда»-Челябинск» (95,3 FM)

Действительно, безопасность на этой дороги сейчас на высочайшем уровне. Полностью исключены риски лобового столкновения, благодаря тому, что на всем протяжении установлено осевое барьерное ограждение и краевое там, где это необходимо. Там, где это необходимо, установили освещение, светофоры, смонтировали надземные пешеходные переходы.

Все это позволяет минимизировать варианты развития нештатных ситуаций. Но хочу сразу оговориться: несмотря на всю большую работу, которую мы ведем для снижения аварийности, без соблюдения правил дорожного движения, к сожалению, не получается снизить аварийность так, как бы этого хотелось. А скоростной режим, к сожалению, нарушают. У некоторых создается ложное ощущение вседозволенности на дороге ввиду того, что она сейчас в четыре полосы. И это совершенно неправильно.

В ДВИЖЕНИИ

– В ноябре вы проводили рабочее выездное совещание с сенатором Олегом Цепкиным, осмотрели участки автомобильной дороги М-5 «Урал», где идут работы по капитальному ремонту, строительству и реконструкции. В том числе вы побывали на 10-километровом отрезке от Чебаркуля в сторону Миасса. Срок окончания работ – ноябрь 2023 года. Что выполнено в нынешнем году? Что получим по их завершению?

– Да, у нас была очень конструктивная рабочая поездка по М-5, мы проехали ее всю, до границы с Башкирией, осмотрели те объекты, которые сейчас в реализации и те, которые планируются и находятся в стадии проектирования. Первой точкой, где мы останавливались, был участок капитального ремонта 1780-1790 км до поворота на город Миасс.

Здесь предусмотрено увеличение пропускной способности данного участка путем увеличения числа полос с двух до четырех. Особое внимание уделено обеспечению безопасности и комфорта для участников дорожного движения.

В ходе капремонта специалисты расширят земляное полотно, устроят новую конструкцию дорожной одежды, укрепят обочины, приведут в нормативное состояние пересечения и примыкания трассы. Верхний слой дорожного покрытия устраивается из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона с применением полимерно-битумного вяжущего. Это позволит значительно повысить качество и долговечность, что крайне важно для федеральной дороги с интенсивной транспортной нагрузкой.

Для сохранения насыпи земляного полотна от подтопления и пропуска воды с поверхности рельефа в период дождей и снеготаяния на всем участке капремонта заменят водопропускные трубы, а также устроят продольный водоотвод с проезжей части автомобильной дороги.

Проектом предусмотрено строительство разворотной петли для безопасного движения транспорта в обоих направлениях. Запланирован комплекс работ по дорожному обустройству: в общей сложности будет установлено более 10 тыс. метров барьерного ограждения, исключающего выезд автомобилей на встречный поток движения, 69 дорожных знаков и 439 сигнальных столбиков. Дорожники смонтируют четыре рамные опоры со знаками индивидуального проектирования.

В этом году из 10 км уже открыто движение по четырем полосам дороги. Оставшиеся шесть км будут сданы в 2023 году. Получим полноценную четырехполосную дорогу. Мы планомерно продолжаем расширять федеральную трассу М-5.

ОПОРЫ МОСТА ВЫСОТОЙ С 16-ЭТАЖНЫЙ ДОМ

В горнозводской местности развернулось грандиозное строительство. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

- Еще один участок федеральной дороги в работе у вас, один из самых сложных. Я имею ввиду строительство в горнозаводской местности в районе Сима и Аши, где работы идут с 2020 года. Протяжённость – почти 60 км. Потенциал дороги в две полосы давно исчерпан, и новые мощности даст участок в обход города Сим. Здесь построят мосты через реки Атя, Ук, Мокрый Суходол и Сатлык, две транспортные развязки и две эстакады, одна из которых высотой будет с 16-этажный дом. Под Ашой строится временная объездная дорога. Кажется, такого размаха дорожного строительства наша область еще не видела. Работы завершатся к ноябрю 2024 года. Мы получим четырёхполосный участок, безопасный, комфортный. Что сделано в 2022 году?

- Это действительно очень большой объект, можно сказать, грандиозный. 60 км реконструкции и нового строительства: обход города Сима – это новое строительство. Рельеф сложный, и условие гористой местности накладывало определенные ограничения, было сложности в разработке земляных масс; проектом предусмотрены буровзрывные работы, чтобы дорогу пробить сквозь скалы. Это стесненность условий. Так получилось, что все коммуникации на том участке можно проложить в одном месте: и дороги, и нефтепровод, и газопровод, и электрику, и кабели связи. И все это – в узком ущелье, где нам, дорожникам, нужно все сделать так, чтобы не помешать другим. Потому что мы понимаем, что любая коммуникация важна и для жителей области, и для страны в целом. Поэтому в 2022 году выполнили работы на участке в 9 км по расширению дороги с двух до четырех полос. Подготовили территорию для того, чтобы в следующем году уже в «полный рост» выходить на строительство дороги в обход Сима. Перенесли ряд сложнейших коммуникаций, чтобы уже точно никто никому не мешал. Мы продолжим работу, которую должны завершить в 2024 году. Объекты очень сложные: более 15 искусственных сооружений. На обходе города Сим будет уникальное для всего Урала мостовое сооружение – эстакада через реку Сим протяженностью более километра и высотой опор более 40 метров. Это будет очень сложное и очень красивое сооружение.

И к исходу 2024 года мы получим новую дорогу, которая позволит безопасно проезжать часть горнозаводской зоны, которая порой становится действительно проблемной для транспортных средств, особенно в зимний период.

- По финансированию все вопросы решены?

- Никаких вопросов быть не должно, объект полностью обеспечен финансированием. В этом году мы получили более 3,5 млрд рублей дополнительно, что позволило подрядчику нарастить темпы работ и идти с опережением. Работы идут круглосуточно, потому что тот колоссальный объем работы, который еще предстоит сделать в ближайшие годы, невозможно сделать в одну смену. На объекте заняты два подрядчика, выбраны они в соответствии с условиями конкурса, где определяющим является не только критерий цены, но и критерий опыта. Эти организации работали в соседних субъектах, потому в их компетенциях сомневаться не приходится.

- Пришлось ли корректировать проект, с чем-то столкнувшись на местности по факту?

- Да, конечно, это – рабочий процесс, не рутинный, но, так или иначе, бывает, что сталкиваемся с моментами, которые не были учтены в проекте, и приходится вносить корректировки, вновь уходить в Главгосэкпертизу, чтобы принятые проектные решения были законным образом внедрены на объекте.

- Федеральная трасса А-310 Челябинск – Троицк протяжённостью 130 км – еще один фронт работ Управления дорог «Южный Урал». Что было сделано в 2022 году на этой дороге?

- Дорога действительно очень важная, соединяет Российскую Федерацию с Казахстаном, и трафик, который идет по дороге, показывает, насколько она жизненно необходима.

В 2022 году мы выполнили большой объем работ по ремонту и восстановлению изношенных слоев на этой дороге: порядка 47 км было заменено и выполнена на части участков обработка специальными герметизирующими составами, позволяющими покрыть срок эксплуатации покрытия на проезжей части, исключив попадание влаги.

Кроме того, установлены два надземных пешеходных перехода – это хорошая конструкция, использовать которую мы стали относительно недавно, порядка трех-четырех лет назад мы начали такие модульные пешеходные переходы ставить. Их особенность в гораздо более доступной стоимости по сравнению с теми, которые использовались раньше. Всего в 2022 году на подведомственных дорогах мы установили пять модульных пешеходных переходах.

НА КУРГАН

Более 50 км федерльной трассы Р-254 «Иртыш» обновили в этом сезоне. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

- Федеральная дорога Р-254 «Иртыш» из Челябинска в сторону Кургана и Тюмени: какие работы проведены в этом году? Как выполняется задача по расширению участков до четырех полос?

- На этой дороге работы осуществлялись по всем направлениям, которые мы планировали: это и содержание, и работы, связанные с заменой изношенных слоев покрытия. Таких участков было четыре, более 50 км покрытия приведено в нормативное состояние, как в Челябинской, так и в Курганской областях.

Оценивая пропускную способность дороги несколько лет назад мы начали заниматься проектированием и реализацией объектов капремонта, направленных на расширение дороги до четырех полос. Интенсивность дорожного движения здесь - порядка 10 тыс. автомобилей в сутки на участке между Челябинском и Курганом, а на подъезде к Челябинску интенсивность еще выше – порядка 15 тыс. автомобилей в сутки. Второй год идет реализация работ по капитальному ремонту дороги от 151 до 202 км в сторону Кургана, на участке более 50 км работы ведутся. В этом году ввели в эксплуатацию девять км.

Очень приятно, что начат еще один объект, очень важный для Челябинской области – расширение дороги «Иртыш» от челябинской объездной дороги до 37 км. Это реализация, выражаясь проектным языком, позволит к 2024 году выполнить 12 км дороги в сторону села Миасское Красноармейского района будет в четырехполосном исполнении, с осевым барьерным ограждением.

ОБЩАЯ ЗАДАЧА

На федеральных дорогах Челябинской области установили 16 км противоослепляющих экранов. Главная задача экранов – блокировать световой поток фар встречных автомобилей. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

- Поговорим о важнейшем аспекте безопасности дорожного движения. В 2022 году на федеральных дорогах Челябинской области снизилась аварийность. Какие меры для этого предпринимаются (модульные надземные пешеходные переходы, противоослепляющие экраны, датчики интенсивности движения и т. д.).

- Для снижения аварийности на федеральных дорогах делается очень много. И показатели по снижению дорожно-транспортных происшествий говорят об этом. Ежегодно мы видим эту тенденцию снижения количества аварий, погибших и раненых. За 11 месяцев 2022 года отмечено снижения количества ДТП на 4,8% по сравнению с 2021 годом. Количество погибших – на 24,1% (со 116 до 88) и раненых – на 8,7% (с 588 до 537).Это тоже большие цифры, но очень хочется, чтобы задача по сохранению жизней стояла не только перед нами, перед сотрудниками ГИБДД, с которыми мы плотно работаем для обеспечения достижения максимального результата, но и перед каждым пользователем дороги – автомобилистом и пешеходом. Чтобы каждый из них осознавал свою меру ответственности. Потому что без воспитания этой культуры мы, увы, не сможем так быстро добиться показателей приближения к нулю смертности на дорогах. Стремиться к этому показателю надо, и мы делаем все возможное для этого.

ПРОВЕРКА ЗИМНЕЙ НЕПОГОДОЙ

Челябинской и Курганской областях федеральные дорожники готовы к зимнему сезону. Трассы будут обслуживать почти 300 единиц спецтехники. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

- Поговорим о зимнем содержании дорог. Подрядные организации уже прошли «испытание боем». Есть ли замечания?

- Испытание прошли: зима в этом году напомнила о себе еще в сентябре. Напомню, что в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Южный Урал» находится 1351 км федеральных автомобильных дорог (М-5 «Урал», Р-254 «Иртыш». Р-354, А-310). Пять организаций задействованы на содержании вверенных им участков. В их числе АО «Новосибирскавтодор», ООО «Союз-Автодор», ООО «МостДорСтрой», АО «ДЭП №33» и ООО ИСК «Дорога».

Уже с 1 сентября подрядчик, обслуживающий дороги в горнозаводской зоне, готовит машины к уборке раннего снега. Полностью и в срок завершена подготовка противогололедных материалов. Были определенные моменты, связанные с затруднением движения, но критических ситуаций не было. Мы как заказчики круглосуточно контролируем работу подрядчиков. Несколько лет назад в нашем управлении создана диспетчерская служба, которая постоянно контролирует работу коллег. Каждая из 130 КДМ и прочих машин, задействованных на уборке дорог, оснащены помимо датчиков спутниковой системы ГЛОНАСС, который показывает нам местоположение машины, еще и датчиками рабочих органов. Мы понимаем, что эта машина не просто едет по участку, но осуществляет снегоочистку или обработку противогололедными материалами.

На федеральных дорогах действует большая сеть постов метеоконтроля, которые позволяют в режиме онлайн видеть нам погодную ситуацию – более 60 камер установлено в Челябинской и Курганской областях. Плюс, действует система метеорологического обеспечения, которая составляет оперативный прогноз на глубину до четырех часов, что позволяет подрядчику в случае необходимости проводить предварительную обработку покрытия, не дожидаясь зимней скользкости.

С коллегами по МЧС мы разработали понятный выверенный алгоритм на случаи ЧС, связанные с обилием выпавшего снега. У подрядных организаций для этих обстоятельств заключены договора на дополнительную технику, чтобы оперативно было возможно привлечь дополнительную тяжелую технику.

- Мы встречаемся с вами накануне Нового года. Что пожелаете коллегам и пользователям федеральных дорог?

- Предвкушение праздника, которое мы испытываем перед Новым Годом, наверное, не сравнится ни с какой другой датой в календаре. От себя, от имени своих коллег хочу поздравить жителей Челябинской и Курганской областей с наступающим 2023 годом. Хочу пожелать здоровья, крепости духа и соблюдать правила дорожного движения.