«Пинал ногами и сломал ребра»: священника обвиняют в избиении мужчины за власть над гаражным кооперативом

Сам священник отрицает обвинения в свой адрес Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинской области священника обвиняют в избиении мужчины. По словам пострадавшего жителя Магнитогорска, поп сломал ему ребра, когда пинал ногами. А сама драка завязалась якобы из-за желания контролировать гаражный кооператив. Мы выслушали обе стороны конфликта, чтобы разобраться, кто в этой истории прав.

Все это случилось на территории гаражного кооператива «Юпитер». Магнитогорец Алексей (имя изменено) в соцсетях разместил пост о том, что на него напал священник. При этом мужчина не стал говорить о причинах конфликта, а лишь заявил о полученных травмах.

— 7 сентября 2022 года служителем православной церкви был жестоко избит член кооператива. Получена черепно-мозговая травма и перелом ребер. На больничном находился дольше месяца, в ходе проведения доследственной проверки эксперты подтвердили, что причинен вред здоровью средней тяжести. Однако, уголовное дело до сих пор не возбуждено, — пишет Алексей.

Он также добавил, что заявление против священника уже написано, и поп якобы продолжает ему угрожать. Мужчина попросил правоохранительные органы обратить внимание на возникшую ситуацию.

КП-Челябинск связалась с попом, который отрицает все обвинения в свой адрес. Он рассказал, что владеет несколькими гаражами в «Юпитере». А Алексей и его компания пытаются сделать рейдерский захват кооператива.

— Вся эта группировка хочет захватить гаражи, — утверждает священник. — Они сделали печать, протокол, хотели своего человека засунуть. Обманули нотариуса, налоговый орган и пришли вскрывать помещение с болгаркой. А я не давал это сделать. Ими руководят люди извне, которые их руками пытаются получить власть.

Священник подчеркнул, что в драке с Алексеем он не участвовал:

— Я же поп, как я могу драться? Я его даже рукой не тронул. Председатель приехал, вызвал полицию, чтобы они зафиксировали, как этот мужчина на всех кидается. Пока ждали сотрудников, он сбежал. А потом протрезвел и начал говорить, что его избили.

Как стало известно КП-Челябинск, Алексей и его компания пытаются разместить автосервис на территории кооператива. Но из-за разногласий с председателем, сделать это не получается.

Выяснять, кто из них говорит правду, будет полиция. Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются расследованием этой истории.

— Все мероприятия, проводимые в рамках проверки, осуществляются в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ. назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, по результатам которых будет принято законное и обоснованное решение, — рассказали в полиции Магнитогорска.

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