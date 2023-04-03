Трое школьников из Челябинской области заняли первые места на интеллектуальном конкурсе в Москве

Трое победителей - из Челябинской области.

Трое школьников из Челябинской области отправились в Москву на российский этап международного форума «Шаг в будущее» и заняли три первых места в личном зачете интеллектуального конкурса по технологии развития памяти и логики. Победителями стали челябинцы Вячеслав Воинов из гимназии №1, Илья Матвеев из лицея №82 и Екатерина Герасимова из копейской школы №1.

– Знаете, за многие годы иногда удивляет, что в конкурсе побеждают ученики 6-го класса. Я поражен, ведь задания даже для студентов достаточно сложные, – пожал руку Илье Матвееву руководитель Челябинского областного координационного центра программы «Шаг в будущее» Евгений Кузьмин.

Ребят торжественно поздравили на сцене и вручили им призы: дипломы, медали, книги. Катя Герасимова в ответ решила сделать подарок своему учителю, попросила микрофон и сказала теплые слова благодарности.

Илья Матвеев и Екатерина Герасимова. Фото: Людмила Аксёнова

– Аксенова Людмила Николаевна – самый лучший педагог, наставник, друг, интеллектуальный тренер. Спасибо вам большое за все, я вас очень люблю, – поблагодарила Екатерина Герасимова.

Девятиклассник Слава Воинов полетел на конкурс в Москву после традиционного для первой гимназии «Коммунарского сбора». Почти три дня он жил в школе, сходил в поход на гору, принял участие в благотворительной ярмарке и после этого отправился побеждать в столицу.

– Он творческая личность, разносторонняя. Проявлялся в робототехнике, может записать реп, снять на него клип. В субботу днем принимал участие в «Коммунарских сборах» и только вечером полетел в Москву, – рассказал о Вячеславе Воинове директор гимназии №1 Дамир Тимерханов.

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