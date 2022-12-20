Золотая и зубастая: вместо дельфина символом златоустовской «Динамо-Уралочки» стала рысь

Златоустовская «Динамо-Уралочка» сменила стиль с синего на черно-золотистый. Фото Юлия БОРОВИКОВА

Уральские горы, Национальный парк «Таганай», богатый животный мир. Златоуст — город мастеров-оружейников, город гравюры на стали и золоте, столица больших спортсменов и великих чемпионов... Самая титулованная ватерпольная женская команда СССР и России «Динамо-Уралочка» перед очередным домашним туром Суперлиги объявила о смене имиджа. Точнее, о ребрендинге.

Вместо привычного дельфиненка, который появился на эмблеме клуба 35 лет назад, теперь красуется рысь. Логотип позолоченного цвета на черном или белом фоне напоминает каплю и вполне вписывается в водную тему клуба. Основными цветами клуба вместо сине-голубого стали черный, белый и золотой.

Презентация нового стиля клуба прошла в минувшие выходные в затоустовском ТРК «Тарелка». В двухминутном промо «Золотые традиции» показана история города, команды и ее сегодняшние достижения. Поясняется и тема рельефных узоров на купальниках и одежде. Это визуальная копия вершин горного Таганайского массива, и его самой высшей точки горы Круглица (1178 метров).

Так выглядит Рысь на новом логопите «Динамо-Уралочка». Фото «Динамо-Уралочка»

БЛАГОРОДНЫЙ СТИЛЬ

На встрече с болельщиками, руководителями команды, тренерами, спонсорами почетный президент клуба, первый заместитель губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала, что ребрендинг клуба обсуждается давно и руководители команды рассматривали различные варианты.

— Я считаю, что новый символ клуба — это благородный стиль, а позолота рыси поможет команде бороться за чемпионские звания. Девчонкам очень понравились новые цвета команды. Золото выглядит достойно, и я думаю, что в нем девочки будут еще прекраснее. В этом году «Динамо-Уралочка» уже порадовала болельщиков, став победителем Первой Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта. Это большое достижение, — отметила Ирина Гехт.

Первый заместитель губернатора, говоря о поддержке команды, спортивной школы, подчеркнула, что в будущем году будут выделены средства на ремонт игровой арены клуба и спортивной базы.

В новой форме «Динамо-Уралочка» уже сыграла в первом матче группового этапа Суперлиги. Фото златоустовская «Динамо-Уралочка»

ДЕЛЬФИН ОСТАНЕТСЯ С КОМАНДОЙ

Бессменный главный тренер «Уралочек» Михаил Накоряков сообщил, что золотая рысь станет символом главной команды, а детско-юношеская школа останется с любимым дельфиненком.

Директор клуба Святослав Накоряков, отвечая на вопрос корреспондента КП-Челябинск рассказал, что в ближайшее время команда возьмет шефство над рысью либо в зоопарке, либо в приюте для животных.

СОЗДАТЬ ЮНОШЕСКУЮ КОМАНДУ

Глава Златоустовского городского округа напутствовал «Уралочек» перед стартом домашнего очередного тура, подчеркнув, что привычка побеждать в крови у команды, это бренд города и новые поколения ватерполистов всегда видят перед собой прекрасные чемпионские примеры.

— Новый логотип обязательно повысит узнаваемость клуба. Хотя, слава нашей «Уралочки» уже и так больше 30 лет гремит на весь мир. Дизайн меняется, но одно остается неизменным — мастерство тренеров, высокий уровень подготовки спортсменок и их громкие победы, которые они принесли и еще принесут родному городу, — сказал Максим Пекарский.

Кстати, в ближайших планах клуба — создание системы подготовки и юношеских ватерпольных команд не только в Златоусте, но и в других городах области, — резерва для мужской команды.

Капитан команды Екатерина Зеленцова говоря о задачах клуба на этот сезон сказала, что для «Динамо-Уралочки» без разницы с кем биться за «золото» чемпионата, и команда готова дать бой любому сопернику.

Михаил Накоряков в завершении вечера пригласил команды по различным видам спорта сыграть в водное поло с «Уралочками».

— С нами уже играли боксеры, хоккеисты. Поверьте, всем очень понравилось. Тем более, тренировка в воде очень полезная для любого вида спорта, — подчеркнул Михаил Накоряков.

В новом фирменном стиле златоустовской «Динамо-Уралочка» черный, белый и золотистые цвета и логотип рыси. Фото златоустовская «Динамо-Уралочка»

ИЗ ИСТОРИИ

КАК ДЕЛЬФИНА СПАСАЛИ

Символ клуба «Динамо-Уралочка» дельфиненок появился в конце 80-х. Оказывается с этим дружелюбным морским млекопитающим связаны любопытные истории, которые и повлияли на создание символа команды.

Главный тренер клуба Михаил Накоряков рассказал, что во время, когда только зарождалась команда, они с девчатами тренировались на базе тогда Всесоюзного детского центра «Орленок», что неподалеку от Туапсе.

— Девушки тренировались в открытой воде недалеко от берега. Обычные упражнения с элементами игры с мячом. Неожиданно около них стали кружить дельфины. Скорее дельфинята, поскольку не такого крупного размера. Прыгали, пытались отобрать мяч. Некоторые девчата завизжали, но потом все быстро привыкли и начали резвиться все вместе... И там же в Туапсе тоже был случай. И опять с дельфином. Мы с Татьяной Петровой, будущим призером Олимпиады в Сиднее, шли вдоль берега, и вдруг увидели лежащего на берегу дельфина. Он был очень крупный. Было видно, что он жив и было не понятно, как случилось, что он оказался выброшенным на берег. Не сговариваясь, мы бросились затаскивать дельфина обратно в море. Не знаю, сколько он весил. То точно больше 200 кило. Потихоньку мы оттащили его обратно в море. Он довольно долго лежат в воде неподвижно. Потом «ожил» и поплыл, сделав несколько кругов около того места, где мы стояли... Ну, как тут не выбрать в качестве символа «Уралочки» дельфина, — поделился воспоминаниями с «Комсомольской правде-Челябинск» Михаил Накоряков.

Главный тренер златоустовской «Динамо-Уралочки» Михаил Накоряков. ФотО Юлии БОРОВИКОВОЙ

КСТАТИ

В новой экипировке златоустовскую «Уралочку» соперницы и болельщики увидят на домашнем туре Суперлиги с 19 декабря. В Златоусте, в Центре Олимпийской подготовки «Динамо-Уралочка» проведет пять матчей. На сегодняшний день златоустовский клуб занимает первое место в шестерке лучших команд. После предварительных поединков команды сыграют в «Финала четырех», где и определиться победитель турнира российской Суперлиги.

А новую брендированную одежду и экипировку в стиле «золотой рыси» уже сегодня можно приобрести в официальном интернет-магазина ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка».

Расписание домашних игр «Динамо-Уралочка»

20.12.2022

18.00 «Динамо-Уралочка» — «Буревестник» Нижегородская область

21.12.2022

18.00 «Динамо-Уралочка» — «Кинеф-Сургутнефтегаз» Кириши

22.12.2022

18.00 «Динамо-Уралочка» — «СКИФ» Москва

23.12.2022

13.00 «Динамо-Уралочка» – «Спартак» Волгоград

В стартовом матче «Динамо-Уралочка» выиграла у соперниц из «Югры» - 11:8

ДОСЬЕ «КП»

Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка». Основан в 1987 году. «Уралочки» становились чемпионками СССР, пять раз выигрывали титул чемпионок России, дважды становились обладателями Кубка СССР, пять раз — Кубка России. Многократные призеры чемпионатов России, Кубка европейских чемпионов и Кубка LEN Trophy.

Ватерполистки «Динамо-Уралочки» постоянно входят в составы сборных команд страны. Среди них - призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы.

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