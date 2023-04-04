«Она лежала одна в квартире мертвого отца»: мужчина разыскивает сестру, которая 20 лет назад попала в детдом

Двухлетнюю девочку в квартире мертвого отца нашли следователи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Магнитогорска разыскивает сестру, которая 20 лет назад попала в детский дом. Все это время мужчина даже не догадывался о ее существовании — узнал случайно от родственников убитого отца. Сейчас он пытается найти хоть какую-то информацию о ней.

Эту историю КП-Челябинск рассказал Виктор Луцков из Магнитогорска, который совершенно совершенно случайно узнал, что у него есть младшая сестра. У мужчины было далеко не завидное детство. Его отец ушел из семьи к другой женщине, а мать через некоторое время скончалась. Так он попал в интернат.

Шли годы. Виктор повзрослел, завел свою семью, но мысль о родителях не давала ему покоя. Он решил выяснить, кем были его мама и папа, но во время поисков случился неожиданный поворот. Родственники отца рассказали Виктору, что у него есть еще и младшая сестра.

По словам родных, в конце марта 2003 года отца Виктора не стало. Его тело нашли неподалеку от гортеатра в Магнитогорске. Все травмы указывали на убийство, поэтому делом занялись следователи. Через несколько дней они наведались в квартиру погибшего и нашли там двухлетнюю девочку Лену. Малышка лежала, завернутая в тряпки, и кроме нее в квартире никого не было. Матерью Лены была та самая женщина, к которой ушел отец Виктора. По слухам, она увлекалась алкоголем, и до сих пор неизвестно, где она может находиться.

Следователи передали девочку врачам. Те осмотрели ее, а затем поместили в социальное учреждение. Если верить родственникам Виктора, Лена жила в детском доме до 18 лет. И никто не знает, где она может находиться сейчас. Узнав об этом, Виктор захотел найти сестру.

— Я обращаюсь в детские дома, но там могут предоставить информацию о человеке, только если я докажу, что являюсь родственником. В некоторых учреждениях называл данные о сестре — говорят, таких людей у них не было. Сейчас вот по социальным сетям пытаюсь искать, но пока глухо, — рассказал Виктор.

По информации, которую Виктору рассказали родственники, девочку звали Луцкова Елена Владимировна. Она младше мужчины на 12 лет — родилась в 2001 году, и сейчас ей уже 22. Однако, неизвестно, под каким именем она попала в интернат, поскольку в квартире могло не оказаться свидетельства о рождении.

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