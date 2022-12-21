Днем лечился, а вечером уезжал на выступление: как в челябинской больнице спасали от смерти Юрия Никулина

Юрий Никулин хорошо общался со всем персоналом больницы. Фото: Дарья МАРКОВА

Первое на Южном Урале отделение сосудистой хирургии отмечает 50-летний юбилей. В честь праздника Челябинская областная клиническая больница показала архивный фотоальбом со звездами, которые у них лечились. Целый разворот посвятили Юрию Никулину. КП-Челябинск узнала, почему советский актер лечился на Урале, каким он был человеком и что любил на обед.

Летом 1979 года старшая медсестра Екатерина Хахалева пришла на смену и не поверила своим глазам: среди пациентов был ее кумир – Юрий Никулин! Актера тогда уже знали по многим фильмам.

− Юрий Никулин был на гастролях в челябинском цирке. У него отекла нога, потом поставили диагноз – посттромбофлебитический синдром, − вспоминает Екатерина Хахалева.

Екатерина работала тогда старшей медсестрой. Фото: Дарья МАРКОВА

Тогда Екатерина работала старшей медсестрой в отделении сосудистой хирургии ЧОКБ. Помнит даже палату, в которой актер тогда лежал – 412.

− Днем получал лечение. А вечером за ним приходила машина, и он уезжал на представление. Самое интересное, что он со всеми разговаривал очень доброжелательно. Кто бы к нему не заходил, всегда дарил фотографию с автографом. У меня дома до сих пор лежит, - вспоминает Екатерина Ивановна.

Врачи и медсестры со всей больницы приходили посмотреть на звезду киноэкранов. А он никому не отказывал, с каждым общался.

А в альбоме больницы даже написал целое пожелание. Фото: Дарья МАРКОВА

− Юрий тогда был очень известным артистом. Вся больница интересовалась, как он. Пытались его кормить по-особенному, выделять. Но он всегда заказывал макароны по-флотски. Это было его любимое блюдо. Он простой человек, − рассказала КП-Челябинск Екатерина Хахалева.

Через неделю лечение Юрия закончилось – пора было возвращаться домой. На прощание он устроил творческую встречу с сотрудниками больницы. Медсестры говорят, в актовом зале даже на подоконниках сидели – все хотели послушать его шутки и истории.

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