Помощник чародея, игрок в компьютер и хозяйка кассы: топ необычных профессий

На компьютерных играх тоже можно заработать. Фото: Василий Вахрин

Как только не изгаляются работодатели, чтобы подать свою вакансию поинтереснее. Но одно дело игра слов, а другое – когда тебе предлагают работу мечты (есть и такое). КП-Челябинск просмотрела сайты с вакансиями и отобрал для вас самые интересные.

ПОМОЩНИК ЧАРОДЕЯ – ДО 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Когда мы наткнулись на название вакансии, то даже устроили в редакции опрос «Угадай, что нужно делать?». Предположения были самые разные: играть в театре, заниматься сетевым маркетингом… Но оказалось все прозаичнее – агентство недвижимости ищет риелтора, приглашает в «увлекательный Мир. Мир больших возможностей и высоких доходов», в котором «ЧАРОДЕИ каждый день решают жилищные вопросы и делают счастливыми десятки клиентов».

От такого помощника чародея ждут активную жизненную позицию, лидерские качества (обязательно выраженные). Он должен быть «закаленным юмористом», чтобы «стресс никогда не отправил вас в нокаут». Еще в списке коммуникабельно, амбициозность и прочие качества, только с большой буквы. А вот опыта не требуется – в компании уверяют, что всему научат. Разбег по зарплате большой – от 60 до 200 тысяч рублей. За такое волшебство – никаких денег не должно быть жалко!

ФЕЯ ЧИСТОТЫ - ДО 18 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Как уборщицу не назови – все равно подъезды мыть придется. Но мы, как и компания, которая ищет сотрудниц, на позитиве – поэтому будем называть работниц «феями чистоты». Может быть и им будет от этого приятнее убираться на лестничных площадках многоквартирных домов. За такую нелегкую работу феям чистоты готовы платить от 15 до 18 тысяч рублей. А вот феям, готовым поддерживать чистоту на производстве, заплатят больше 29-32 тыс. рублей.

Фея чистоты звучит лучше, чем уборщица. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ХОЗЯЙКА КАССЫ – ДО 32 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Будь хозяином своей жизни! Ой, кассы. Кассиров и кассирш теперь называют исключительно таким красивым словом. А задачи-то все те же: обслуживать покупателей на кассе, работать с деньгами, соблюдать стандарты. Обещают бонусы, премии, гибкий график, доплату, если приведешь друга. В общем – все стандартно. Зарплата от 28 тыс. рублей до 32 тыс. рублей.

УПАКОВЩИК ПОДАРКОВ – ДО 35 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Если заворачивать подарки – ваше призвание, то это работа для вас. Упаковывай себе с утра до вечера подарочные наборы, формируй онлайн-заказы. Главное – быть креативным. График обещают гибкий, а зарплату – до 35 тысяч рублей.

ПРОДАВЕЦ СЛАДКОЙ ВАТЫ – ОТ 11,5 ДО 22,5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

«Очумительного» продавца сахарной ваты, шариков и попкорна ищут в один из ТРЦ Челябинска. А еще нужно быть веселым и обворожительным, любить детей. Готовить самостоятельно нужно сахарную вату, остальное – только продавать. Соответственно потребуется санкнижка. Работать нужно с 12:00 до 20:00.

Сладкая работа в Челябинске: продавать вату и попкорн. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

ПЕШИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ – ОТ 40 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Хочешь похудеть – это работа для тебя! Нужно много ходить по городу (пешком!), глазеть по сторонам, фотографировать и собирать данные. Можно на минутку представить себя туристом. Честное слово, мы слишком плохо знаем свой город, передвигаясь на машине. Хотите сменить сидячую работу – велком. Тем более платят за это, как заверяют, нормально. На самом деле пешие исследователи собирают данные для справочников.

ИГРОК В ИГРЫ – 20-40 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Работа мечты для любителей просиживать время за компьютерными играми. Даже если ты не профессионал заработать на этом можно. Суть вакансии в том, чтобы на компьютере играть в разные игры по сценариям. При этом нужно вести запись экрана через спецпрограмму, а потом монтировать и нарезать видео по инструкции. Оплата за такую работу почасовая. Для новичков – 100 рублей в час, через три дня – когда в неделю получится играть в карты по 40 часов и выдавать норму по готовому видео – 120 рублей за час, потом и вовсе 200 рублей. Есть даже возможность карьерного роста! Правда, какой – не уточняется.

НОВОГОДНИЕ ПРОФЕССИИ

Нашлись и еще интересные вакансии – конфетчик, деликатесник, заливщик катка. Звучат они, конечно, красиво и необычно, но легкой их назвать никак нельзя. Конфетчикам нужно готовить конфетную массу, регулировать работу варочной аппаратуры, таскать лотки и многое другое. А деликатесник делает вовсе не то, что вы могли подумать – не пробует колбасы, проводит шприцевание, готовит сырье к посолу и ведет документацию. Необычно звучит вакансия «долбежник», но на деле работник трудится на производстве металлообработки и машиностроения и с помощью спецобрудования долбит в деталях отверстия. Как бы ни называлась работа – лишь бы деньги приносила. Всем интересной и высокооплачиваемой работы в следующем году!

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