Жители Кургана смогут следить за движением автобусов через мобильное приложение

Курганцы не раз жаловались, что не могут дождаться автобусов на остановке. Теперь они хотя бы смогут выяснить, где задержался транспорт Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кургане запустят приложение, с помощью которого пассажиры смогут отслеживать передвижения автобусов. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», горожане в реальном времени будут видеть, где находится автобус и скоро ли подъедет к остановке.

Мэр Кургана Елена Ситникова заявила, что необходимую программу уже купили и установили. Пользоваться данными о перемещениях автобусов смогут все желающие. Чтобы горожане узнали о такой возможности, информацию о мобильном приложении разместят на остановках и в салонах автобусов.

С нового года в системе общественного транспорта в Кургане наступят изменения. Автобусы переведут на регулируемый тариф, а их маршруты изменят. Вместо существующего сейчас 51 маршрута появятся 40 новых. Перевозчики уже подсчитали, что на обновление автопарка в связи с реформой потребуется 2,1 млрд рублей.

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