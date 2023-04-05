Хоккеиста магнитогорского «Металлурга» оштрафовали на 2,2 млн рублей за покупку военного билета

27-летний форвард также дал взятку за поступление в университет. Фото: Хоккейный клуб «Металлург» Магнитогорск / vk.com

Хоккеиста магнитогорского «Металлурга» Семена Кошелева оштрафовали на 2,2 млн рублей за покупку военного билета. Такое решение сегодня, 5 апреля, принял Ленинский районный суд Уфы. Известно, что 27-летний спортсмен дал взятку не только за военный билет, но и за поступление в Уфимский государственный нефтяной технический университет.

Суд установил, что за все это Кошелев заплатил 720 тысяч рублей. Сам хоккеист полностью признал свою вину на первом же судебном заседании. В передаче денег ему помогал предприниматель Фарит Самигуллин. Суд над бизнесменом еще идет, приговор не огласили.

Ранее выяснилось, что Самигуллин помогал многим хоккеистам «Салавата Юлаева» наладить дела с военкоматом. Кстати, раньше он работал в ГИБДД. Бизнесмена задержали весной прошлого года, сейчас идет разбирательство по всем делам, в которых он участвовал.

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