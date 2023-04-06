«Меня хотели расчленить»: в Челябинской области мужчина вышел на тонкий лед, пытаясь скрыться от «людоедов»

На берегу мужчину ждала полиция. Фото: Чёрное&Белое Магнитогорск / vk.com

В Магнитогорске Челябинской области 40-летний мужчина бегал по городу и искал приключений – нашел, оказавшись с поврежденной ногой на тонком льду. Он хотел по-пластунски проползти через реку Урал. Людям на берегу он орал, что так спасается от людоедов, которые хотят его зажарить и съесть.

– Собралась толпа людей, которая спрашивала, что случилось. Мужик в ответ орал: «Люди, я не виноват, пусть будет суд, я ее не насиловал, меня хотели расчленить и пожарить, там людоеды». Повторял он это полчаса – час, – рассказал подписчик группы ВКонтакте «Чёрное&Белое Магнитогорск».

Свидетели поняли, что обратно мужчина ползти не собирается. Вызвали полицию. Уговоры опять не помогли и тогда на место прибыли спасатели. Они погрузили человека на щит и вытащили на берег, где ему пришлось объясняться.

В комментариях под историей мужчины люди делятся своими подробностями необычной встречи. Оказывает, прежде чем оказаться на льду, он наворачивал круги по Магнитогорску, подходил к людям и просил о помощи.

– Он к нам на Суворова подбегал, просил до Труда увезти, якобы его хотят убить. Но мы без машины были, он развернулся и убежал, – вспомнил Марат Гайзулин.

В полиции КП-Челябинск сообщили, что противоправных действий мужчина не совершал. Поэтому, после опроса, он смог отправиться дальше по своим делам.

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