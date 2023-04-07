ТОП-3 весенних психических расстройств. На какие тревожные звоночки стоит обратить внимание?

Весной обостряются психические расстройства, связанные с повышенной нервной возбудимостью. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Весной расцветают цветы, девушки и психические расстройства. Какие заболевания обостряются в это время года, на какие тревожные звоночки стоит обратить внимание, КП-Челябинск узнала у психиатра, заведующей женским отделением пограничных состояний Областной психоневрологической больницы № 1 Натальи Ельцовой.

ТОП-3 весенних расстройств

Весенними «психами» часто называют тех, кто показывает гениталии прохожим в парках или с криками о людоедстве прыгает в весеннюю реку. Но на деле все не так просто. Чаще весной встречаются другие диагнозы.

1. Маниакальные эпизоды БАР − биполярное расстройство. «Тревожными звоночками» могут стать необоснованные повышения настроения, повышение финансовых трат/покупок и незапланированные поездки/путешествия.

2. Тревожно-фобические расстройства. Для них тоже характеры изменения фона настроения, появление беспричинных страхов и тревог.

3. Чаще весной встречаются обсессивно-компульсивные расстройства – ОКР. Оно проявляется учащением проведения ритуалов: проверка дверей, электрических приборов и навязчивыми мыслями, которых раньше у человека не было.

Почему это происходит?

− С приближением весны меняется не только природа, но и наш организм. Длительность светового дня увеличивается, в организме образуется больше витамина D, а с его помощью увеличивается синтез дофамина и серотонина. Эту пару называют «гормонами счастья». Для здорового человека наступление весны часто связано с улучшением настроения, снижением чувства усталости и приливом бодрости, − отмечает психиатр Наталья Ельцова. − Но, к сожалению, у людей с психическими расстройствами или находящихся в стрессовых ситуациях подобное изменение работы организма может стать стимулом для обострения психических расстройств.

Врач отмечает, что чаще весной обостряются нарушения, связанные с повышенной нервной возбудимостью. Например, тревожно-фобическое, паническое, маниакальная фаза биполярного расстройства и обсессивно-компульсивное.

Когда стоит бить тревогу

− Если заметили резкие перемены в настроении, нарушение сна, снижение или повышение аппетита, желание к чрезмерной деятельности (импульсивные покупки или поездки), появление ранее несвойственных вам страхов и тревог, стоит обратить на это внимание, − отметила Наталья Ельцова. − Если ваши родные и близкие резко изменили свое поведение, привычки, то стоит помочь им выбрать грамотного специалиста, который поможет восстановить душевное равновесие. Помните, чем раньше будет оказана медицинская помощь, тем быстрее человек сможет вернуться к комфортной и привычной для него жизни.

Отметим, что специальных «сезонных» проверок для людей с психрасстройствами не проводят. Такие южноуральцы состоят в специальных группах наблюдения, врачи помогают им в течение всего года при ухудшении состояния.

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