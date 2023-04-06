«Подумал, что он пьяный»: маршрутчик выбросил из салона диабетика, потерявшего сознание

Диабетик потерял сознание прямо в маршрутке, когда ехал на работу Фото: Иван ВИСЛОВ

В Магнитогорске маршрутчик выбросил из салона диабетика, который потерял сознание. Водитель решил, что пассажир пьяный. Позже лежащего на асфальте магнитогорца нашли прохожие — они вызвали для него скорую помощь. Теперь родственники мужчины разыскивают водителя, чтобы привлечь его к ответственности. КП-Челябинск публикует историю случившегося со слов дочери пострадавшего и очевидцев.

«СИЛОЙ ВЫТАЩИЛ И БРОСИЛ НА АСФАЛЬТ»

5 апреля около восьми утра магнитогорец вышел из дома на остановку. Там он дождался маршрутку № 7 и поехал на работу. В какой-то момент ему стало плохо, причем так сильно, что мужчина потерял сознание. Дело в том, что у него диагностирован сахарный диабет, и прямо в маршрутке сахар опустился до критически низкой отметки.

Но водитель подумал, что его пассажир просто сильно напился, и поэтому его нужно высадить. Другие люди, которые ехали в маршрутке, предлагали доехать до медиков, но их просьбы остались незамеченными. В итоге, не доезжая нескольких кварталов до конечной остановки, водитель зашел в салон и силой вытащил мужчину на улицу. Диабетика без сознания просто бросили на асфальт.

— Мужчину просто вывели и все. И маршрутка поехала дальше. Водитель возмущался еще в дороге, что надо меньше пить и так далее, — рассказала одна из пассажиров.

Лежащего на остановке мужчину заметили прохожие. Они вызвали скорую помощь - медики привели пострадавшего в чувства, сейчас с ним все хорошо. Но родственники не намерены оставлять эту ситуацию просто так. Сейчас они готовят заявление в полицию, чтобы привлечь маршрутчика к уголовной ответственности за оставление человека в опасности.

— Когда его нашли прохожие, его ноги лежали на проезжей части, а остальное тело — на тротуаре. Сначала мы подадим заявление и выясним подробно, что произошло. Будем смотреть записи с камер видеонаблюдения, установленные рядом, — рассказала КП-Челябинск дочь пострадавшего.

МАРШРУТЧИКА ИЩЕТ ПОЛИЦИЯ

В полиции уже заинтересовались инцидентом, сейчас проводится проверка.

— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личность водителя маршрутки, — рассказали в полиции Магнитогорска.

Кроме этого, разыскиваются свидетели инцидента. Предоставить информацию можно в любую дежурную часть Магнитогорска или по телефону 102.

Мы попытались связаться с компанией, которая обслуживает маршрут № 7, но там не ответили на звонки корреспондента КП-Челябинск.

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