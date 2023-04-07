Право на газ: в Челябинской области еще больше людей смогут подключить газ бесплатно

После проведения газа в поселок область помогает жителям подключить его бесплатно. Фото: пресс-служба губернатора.

По инициативе губернатора Алексея Текслера в Челябинской области принят закон, который расширяет категории льготников, имеющих право на компенсацию за подключение газа. Речь идет о суммах до 100 или 200 тысяч рублей. До этого решения некоторые люди с инвалидностью и ветераны боевых действий такие услуги оплачивали сами.

— Важная задача, которую мы решаем в последние годы, — это газификация, — подчеркнул Алексей Текслер, комментируя утверждение новых льгот. — Начиная с 2020 года в два раза увеличили финансирование, эту планку держим. Порядка 20 населенных пунктов в этом году будет газифицировано, а также у нас большой план по догазификации. Есть запрос со стороны граждан по оказанию помощи в приобретении газового оборудования, ведь это значительные ресурсы. Поэтому последовательно расширяем категорию граждан, которые подпадают под льготы. В целом это вопросы качества жизни, особенно на селе. Активно над этим работаем и будем продолжать.

ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ

Южноуральцы часто обращаются к губернатору со своими проблемами. Это личные приемы, поездки Алексея Текслера по районам, прямые линии, социальные сети. Именно во время та¬кого общения появляются новые законопроекты.

Лидия Михайловна из села Ларино Уйского района живет с сыном-инвалидом в собственном доме. По отдельности они имели право на компенсацию за проведение газа, а вместе пенсионерка уже не является одиноко проживающей, а сын — собственником. Алексея Текслера поразила абсурдность ситуации и существующего закона.

— Получается недопустимая ситуация. Срочно внесите изменения в региональное законодательство, — дал поручение Алексей Текслер. — Вы понимаете, пенсионер проживает с инвалидом, при этом, видимо, считается не одиноко проживающим и не попадает в категорию, исправьте эту ситуацию нормативно.

Изменения в закон вступили уже с 1 января. Инвалиды I и II групп, которые являются членами семьи собственника жилого помещения, подлежащего газификации, получили право на компенсацию расходов на внутридомовое газовое оборудование.

Одобрили возмещение трат на подключение газа и Лилии Михайловне.

— Очень благодарна губернатору, — передала корреспонденту «КП — Челябинск» пенсионерка. — После моего обращения нам одобрили льготу, теперь ждем подключения.

НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Такие поправки принимаются в Заксобрании буквально на следующий день после внесения губернатором. Так, по поручению Алексея Текслера категории льготников снова расширили. Теперь социальную выплату на газификацию могут получить все инвалиды, участники Великой Отечественной войны, члены их семей в случае смерти; инвалиды и ветераны боевых действий; отдельно проживающие граждане и семьи с детьми со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Размер такой выплаты составит до 100 тысяч рублей.

— Если программа социальной догазификации помогает провести газ до границ земельных участков, то меры соцподдержки дают возможность приобрести внутридомовое газовое оборудование, выполнить работы в границах участка, — прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. — За выплатой нужно обращаться в управление соцзащиты до заключения договора на поставку газа.

В 2022 году выплаты за подведение газа к дому и установку оборудования в Челябинской области получили более 1,5 тысячи семей. Общая сумма компенсации из областного бюджета составила 135 млн рублей. В этом году количество выплат возрастет за счет строительства новых сетей и увеличения льготных категорий. Только за три первых месяца года такую помощь получили 854 семьи.

СЕМЬИ КОНТРАКТНИКОВ ПОЛУЧАТ ГАЗ

В Челябинской области оперативно был принят закон, который позволяет бесплатно подключить к газу дома мобилизованных. Теперь на такую льготу имеют право служащие по контракту и бойцы батальонов, сформированных на Южном Урале.

Кто может провести газ бесплатно, по¬мимо семей мобилизованных:

— семьи граждан, заключивших контракт с Минобороны России;

— семьи бойцов батальонов «Южный Урал» и «Южноуралец»;

— семьи военнослужащих, проходивших службу в войсках национальной гвардии России

РФ и имевших специальное звание полиции, погибших в результате участия в СВО.

Важное условие — все военнослужащие должны быть собственниками домов и состоять на учете в военных комиссариатах Челябинской области, так как льгота региональная. Размер выплаты составляет до 200 тысяч рублей.

ГАЗ В ОБМЕН ЗА МАТКАПИТАЛ

Если семья не относиться ни к одной льготной категории, провести газ она может на средства областного материнского капитала. В условиях прописано, что в семье доложен быть третий ребенок, а доход — не превышать двух прожиточных минимумов на человека (сегодня это 28 тысяч 506 рублей). В сельских территориях такой вариант пользуется популярностью. С 2023 года размер ре-гионального маткапитала увеличен до 123 тысяч рублей.

Семья Мишуниных 7 лет строила дом в Златоусте. Но газ так и не подключили, поэтому приходилось жечь электричество.

Большая семья Мишуниных из Златоуста построила дом, а для подключения газа воспользовалась помощью области. Фото: минсоц Челябинской области.

— После рождения третьего ребенка пошла в соцзащиту оформлять пособия, — рассказывает многодетная мама Наталья Мишунина. — Там мне подсказали, что можно получить и направить областной маткапитал на подведение газа в дом. Отопление у нас было электрическое, а это дорого и грело слабо. Теперь тепло и уютно.

Таких семей в Челябинской области не мало. И у каждой своя история, но ситуации похожи. Это многодетные семьи, где каждая копейка на счету, одинокие пенсионеры, инвалиды, которым трудно справляться с печным отоплением, или семьи, где мужа мобилизовали для участия в спецоперации. Для таких южноуральцев газ — существенная поддержка.

ЦИФРА: 5000

Столько домов в Челябинской области в 2023 году впервые получат газ. Для этого построят 350 км газопроводов. При этом голубое топливо проведут в 19 сел и поселков, где газовых труб не было вообще.

ЦИТАТА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Ни от каких социальных программ и выплат мы не отказались, а, наоборот, увеличиваем и расширяем поддержку граждан. Это связано и с проведением специальной военной операции, мобилизацией, работой с контрактниками, с теми, кто возвращается с СВО. Расширяем линейку поддержки по газификации и другим направлениям. Наши основные задачи — продолжить развитие региона, обеспечить устойчивый промышленный и инвестиционный рост и обеспечить достойный уровень жизни всех наших жителей.

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