«Я был вне себя от ярости»: Денис Мацуев в Челябинске рассказал о перенесенном коронавирусе, отмене концерта в Мариинке и любви Рахманинова к России

Пианист-виртуоз приехал в Челябинск на фестиваль «Денис Мацуев представляет…», который проводится уже в 12-й раз Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В столице Южного Урала стартовал фестиваль «Денис Мацуев представляет…», который проводится уже в 12-й раз. Народный артист России, пианист-виртуоз Денис Мацуев вышел на сцену челябинской филармонии после перенесенного коронавируса.

Мацуев уже в порядке, но сетует, что в начале апреля пришлось отменить юбилейные концерты в честь 150-летия со дня рождения великого композитора Сергея Рахманинова. Выступления должны были пройти в Мариинском театре при участии дирижера, художественного руководителя и гендиректора Мариинки Валерия Гергиева.

Денис Мацуев сыграл вместе с Государственным симфоническим оркестром Челябинской области под руководством Адика Абдурахманова Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Конечно, я был вне себя от ярости. Я бы мог играть, но просто не рискнули — температура. Ну бывает. Ничего страшного. Еще больше буду голодным и жадным до новых концертов, — рассказал Денис Мацуев журналисту КП-Челябинск. — Мы просто перенесли — будут концерты 12 и 13 апреля.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Рахманинов — это вакцина»

Произведения Рахманинова прозвучат и на Южном Урале. Помимо Челябинска концерты пройдут в Троицке, Миассе, Озерске и Магнитогорске.

— Конечно, мы не могли не отдать дань Рахманинову. Все его фортепианные концерты прозвучат здесь. Я исполню «Рапсодию на тему Паганини», которую он писал в Сенаре (Швейцарии), где мне довелось бывать, жить и записывать «Неизвестные произведения» Рахманинова на его рояле. Это был абсолютно исторический момент, который мне подарил его внук Александр Борисович. Рахманинов вечен, он не нуждается в дополнительной пропаганде. Это наш великий русский композитор, который будет играться также через 100 и 200 лет, — отметил Денис Мацуев.

Дениса Мацуева и челябинский симфонический оркестр связывает давняя дружба Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Это лекарь человеческих душ, он терапевт, он психиатр, он вакцина — если хотите, — продолжает Денис Мацуев. — Это то, что вдохновляет и отвлекает от невзгод, которые остаются за стенами концертного зала. Мы — счастливые люди — можем играть эту музыку. Каждый фортепианный концерт начинается в миноре, а заканчивается в мажоре. Это человек, который предвидел разные трагедии. «Первый фортепианный концерт», который мы будем играть, — даже там чувствуется безумно ранимое расставание с родиной Рахманинова. Он обожал Россию, русскую природу, обожал русских, он общался в основном с русскими там, в эмиграции. Несмотря на то, что это трагедия, заканчивается она оптимизмом.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мацуев: «Приезжайте к нам в Челябинск»

Напомним, в прошлом году Дениса Мацуева изгнали из Фонда Рахманинова в Швейцарии. И это при том, что основатель фонда — внук композитора ценил талант музыканта. Ранее Мацуев высказывался, что Чайковского и Рахманинова невозможно запретить за рубежом.

Артист признается: где был он ни играл музыку Рахманинова, для него это как первый и последний раз, а уж в Челябинске — тем более. На сцене концертного зала имени Сергея Прокофьева именитый пианист сыграл вместе с Государственным симфоническим оркестром Челябинской области под руководством Адика Абдурахманова.

— Музыка Рахманинова говорит сама за себя и это будет мой ответ, — прокомментировал Денис Мацуев журналисту КП-Челябинск.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как признается руководитель Государственного симфонического оркестра Челябинской области Адик Абдурахманов, репетиций с Мацуевым было мало, но у коллектива есть большой опыт:

— Он (Денис Мацуев. — Прим. ред.) уже привык жить в таком темпоритме — одна репетиция и сразу на сцену, поэтому оркестр должен быть мобильным. Конечно, оркестру очень тяжело — в этот раз у нас очень сложная программа. У нас практически все концерты Рахманинова. Оркестр еще молодой. С одной стороны мы растем, с другой — появился уже «жирок» потому, что эти концерты мы когда-то играли недавно играли с Екатериной Мечетиной, Ильей Папояном, с луганским оркестром. Наш оркестр очень много работал, чтобы сыграть этот концерт.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как мы уже отметили, фестиваль «Денис Мацуев представляет…» проводится в Челябинске уже в 12-й раз. Для артиста город уже стал как родной и к нему на выступления с радостью приезжают другие музыканты.

— Я всегда говорю: «Приезжайте к нам в Челябинск!». Я это говорю уже много лет и счастлив от этого, потому что я знаю эту публику, мы знакомы 25 лет и каждый раз как первый раз. Я помню все мои приезды сюда. Все, кто приехал сюда, они согласились без раздумья. У всех очень большие концертные графики и у ребят из Мариинского театра расписан каждый день. Андрей Баранов добирался их Женевы — это выдающийся скрипач, суперзвезда мирового скрипичного искусства. И это счастье, что он непростым путем, но добрался до нас в Челябинске, — рассказал Денис Мацуев.

Андрей Баранов является победителем Международного конкурса Королевы Елизаветы 2012 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Андрей Баранов добирался их Женевы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мария Баянкина — выпускница РАМ им. Гнесиных, солистка Мариинского театра с сезона 2019/20 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На сцене выступили и юные таланты Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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