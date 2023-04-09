Сергей Жуков предложил продюсировать музыкальный проект челябинки после ее оглушительного успеха на шоу «Битва каверов»

Жительница Челябинска Дарья Боровская поразила жюри конкурса своим голосом Фото: кадр с видео

Челябинка Дарья Боровская выступила на популярном музыкальном шоу «Битва каверов» вместе со своим другом Евгением. Несмотря на то, что живут они в разных городах, ребята смогли создать свой проект «Илона Маскова». На конкурсе артисты предстали перед зрителями в ярких космических костюмах и исполнили три известные песни из советских времен в совершенно новом звучании – в жанре электронной музыки. Необычная музыка Евгения и оригинальный вокальный стиль Дарьи с горловым пением вызвали бурные овации зала и удивили жюри.

Дарья Боровская и ее друг Евгений создали проект «Илона Маскова». Фото: соцсети

– Вы такой нетривиальный персонаж на сцене. Такое ощущение, будто попадаешь в какой-то спектакль, который вы доигрываете от начала до конца. Вас всего двое, но вы делаете такое шоу, – обратилась к артистам один из членов жюри Регина Тодоренко после выступления.

Сами ребята рассказали, что пока исполняют песни только в узком кругу друзей-музыкантов и не запускают свой музыкальный проект на широкую аудиторию. Впрочем, после выступления готовность помочь артистам с продюсированием высказал Сергей Жуков.

– Всегда ищешь какие-то интересные оригинальные идеи, которые могут повести за собой людей на концертах. Ваши песни попадают в народ, у вас хорошая подача, образ. Не бойтесь экспериментировать. Я готов продюсировать ваш проект,– сказал он.

И хоть «Илона Маскова» не попала в суперфинал конкурса, жюри напророчило ребятам большой успех на сцене.

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