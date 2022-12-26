В тренде кареты и космос: смотрим, как украсили Челябинск к Новому году

Кирова сияет огоньками, но пока не вся. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новогодний Челябинск — это яркие огни, инсталляции для фотографий и раздолье для детей. Каждый год город украшают по-новому. В этом году музыкальный тоннель переехал в парк Гагарина, появились новые декоративные фигуры и желтые звездочки на льду. Фотограф КП-Челябинск собрал самые интересные и новые иллюминации в центре города.

А в этой карете можно сделать милое фото. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фонтан огородили прозрачно-золотистой конструкцией. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кучер приглашает теперь в новогоднюю карету. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вокруг нулевой версты "выросли" угловатые деревья. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Оценили новую луну? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А по полу гуляют ярко-желтые звезды. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А фонтан украсили елочными игрушками. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Улица Кирова украшена и дальше. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Люстра радует челябинцев не первый год. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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