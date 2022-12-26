Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 декабря 2022 12:37

В тренде кареты и космос: смотрим, как украсили Челябинск к Новому году

Посмотрите фотографии и зарядитесь новогодним настроением
Алиса КОТЕНОК
Кирова сияет огоньками, но пока не вся.

Кирова сияет огоньками, но пока не вся.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новогодний Челябинск — это яркие огни, инсталляции для фотографий и раздолье для детей. Каждый год город украшают по-новому. В этом году музыкальный тоннель переехал в парк Гагарина, появились новые декоративные фигуры и желтые звездочки на льду. Фотограф КП-Челябинск собрал самые интересные и новые иллюминации в центре города.

А в этой карете можно сделать милое фото.

А в этой карете можно сделать милое фото.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фонтан огородили прозрачно-золотистой конструкцией.

Фонтан огородили прозрачно-золотистой конструкцией.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кучер приглашает теперь в новогоднюю карету.

Кучер приглашает теперь в новогоднюю карету.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вокруг нулевой версты "выросли" угловатые деревья.

Вокруг нулевой версты "выросли" угловатые деревья.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Оценили новую луну?

Оценили новую луну?

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А по полу гуляют ярко-желтые звезды.

А по полу гуляют ярко-желтые звезды.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А фонтан украсили елочными игрушками.

А фонтан украсили елочными игрушками.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Улица Кирова украшена и дальше.

Улица Кирова украшена и дальше.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Люстра радует челябинцев не первый год.

Люстра радует челябинцев не первый год.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯНовый год в Челябинске-2023