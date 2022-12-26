В тренде кареты и космос: смотрим, как украсили Челябинск к Новому году

Кирова сияет огоньками, но пока не вся.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Новогодний Челябинск — это яркие огни, инсталляции для фотографий и раздолье для детей. Каждый год город украшают по-новому. В этом году музыкальный тоннель переехал в парк Гагарина, появились новые декоративные фигуры и желтые звездочки на льду. Фотограф КП-Челябинск собрал самые интересные и новые иллюминации в центре города.
А в этой карете можно сделать милое фото.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фонтан огородили прозрачно-золотистой конструкцией.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Кучер приглашает теперь в новогоднюю карету.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Вокруг нулевой версты "выросли" угловатые деревья.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Оценили новую луну?
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А по полу гуляют ярко-желтые звезды.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А фонтан украсили елочными игрушками.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Улица Кирова украшена и дальше.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Люстра радует челябинцев не первый год.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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