«Станут местом силы и вдохновения»: челябинские предприятия начали возрождать базы отдыха

Базы отдыха предприятий позволяют рабочим выгодно отхдохнуть и укрепить здоровье Фото: Олег УКЛАДОВ

Многие компании столкнулись с дефицитом кадров, как инженерных, так и рабочих специальностей. Стремясь заполнить вакантные места, чтобы не подставить под удар планы по выпуску продукции, компании вынуждены включаться не только в гонку заработных плат, но и думать о социальных программах. Ведь для соискателей не менее важным является имидж и корпоративная культура предприятия.

Сегодня челябинские компании озабочены вопросом, как возродить непрофильные активы, чтобы у рабочих была возможность для отдыха за пределами завода, новых хобби и увлечений. Подробно о способах, которые сейчас применяют заводы для привлечения кадров, рассказали эксперты на пресс-конференции в медиахолдинге «Первый областной».

По словам директора компании «ВерсияПРО» Татьяны Денисовой, сейчас ситуация как нельзя лучше играет на то, чтобы предприятия заново начали развивать, вкладывать средства и задействовать неиспользованные нежилые здания для мотивации персонала и формирования благоприятной атмосферы в коллективах.

– К нам за помощью обратилось руководство одного из крупнейших заводов с запросом на восстановление базы отдыха, которая станет местом силы и вдохновения для работников предприятия. Сейчас этому вопросу уделяется большое внимание, – рассказала она.

Вместе с тем, одной из важных составляющих в стимулировании сотрудников является достойная конкурентная заработная плата. К примеру, на заводе «ЧТЗ – Уралтрак», за последние полгода оплата труда увеличилась более чем на 43%. К тому же, по словам заместителя генерального директора по персоналу предприятия Николая Яковлева, кроме базовой ставки компания предлагает подъемные выплаты, компенсации сотрудникам на обучение детей в детских дошкольных учреждениях, санаторно-курортное лечение. В скором времени здесь внедрят добровольное медицинское страхование. Предприятие активно взаимодействует со средне специальными и высшими учебными заведениями. Студентам предлагают пройти оплачиваемую практику с перспективой дальнейшего трудоустройства, что является отличным подспорьем для молодых ребят. Вместе с тем, по словам Николая Яковлева, важен и микроклимат в коллективе.

– Ранее наша потребность в кадрах составляла около 1,4 тысяч человек. На сегодняшний день у нас открыто еще порядка 700 вакансий, в том числе 400 – по профессии станочника. Поэтому мы используем все возможные инструменты для подбора персонала. Однако мало только набрать людей, нужно еще и избежать их увольнения через год, чтобы они перестали в гонке зарплат переходить от одного работодателя к другому. Отдача от работника происходит лишь спустя 4 – 8 месяцев, – отметил спикер.

В свою очередь малый и средний бизнес не отстает от челябинских гигантов промышленности. По словам специалистов, у бизнесменов есть больше возможностей для более гибкого подхода к каждому сотруднику индивидуально.

В целом ситуация на рынке труда Челябинской области стабильна в пользу наемных работников. По информации руководителя Главного управления по труду и занятости населения региона Владислава Смирнова, на Южном Урале продолжается снижение показателя безработицы. При этом на сегодняшний день зарегистрировано порядка 32 тысяч вакансий на работу в России. Радует и рост по заработной плате. В среднем зарплатное предложение по Челябинской области выросло почти на 19%, а в сфере промышленности – на 27%. Эксперты сообщают, что тренд на рост зарплаты и усиление социальных пакетов в регионе сохранится до конца года.

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