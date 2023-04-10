Библионочь в Челябинске 27 мая 2023: программа мастер-классов и встреч в библиотеках

В общероссийский день библиотек по всей России проводят библионочь. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Библионочь — это федеральная акция, которая проходит в общероссийский день библиотек. Каждый год это фиксированная дата – 27 мая. В 2023 году челябинские организации активно подключатся к библионочи: в этот раз она пройдет не онлайн, а в офлайн-формате. Тема будет — «Читаем вместе».

Пока четкого расписания и программы на библионочь нет, но некоторые уже поделились с «Комсомолкой» планами и идеями.

Публичная библиотека

Группа во «ВКонтакте»: vk.com/biblionoch174

В 2023 году акцию проведут на двух площадках:

- 26 мая — в новом креативном пространстве «Колибри» (ул. Цвиллинга, 61),

- 27 мая — в главном здании библиотеки (на пр. Ленина, 60).

Программу назовут «Ловцы слов». Организаторы проведут встречу с популярным писателем и сценаристом (его имя пока держат в секрете), игры, мастер-классы, лекции, театральные постановки и перформансы.

Центральная детская библиотека Горького

Группа во «ВКонтакте»: vk.com/danko_74

Библионочь в детской библиотеке планируется 27 мая с 16:00 до 21:00. Организуют интерактивные площадки, мастер-классы, литературные игры, конкурсы, фотозоны. При этом локации будут работать как для дошколят, так и для подростков. Также, возможно, сделают отдельную площадку для родителей.

Областная детская библиотека Маяковского

Группа во «ВКонтакте»: vk.com/chodb

В библиотеке Маяковского «Библионочь« называется «Библиосумерками». Программу проведут на трех площадках. Например, музыкально-нотный отдел проведет музыкальную программу, а иностранный — викторину с языковым компонентом. Планируются развлечения для малышей и для школьников постарше в виде квестов и интерактивных игр.

Остальные библиотеки пока составляют расписание. Как только информация появится, мы дополним статью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ночь музеев» в Челябинске 18-21 мая 2023: афиша, куда сходить

Афиша фестивалей в Челябинской области на лето 2023

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.