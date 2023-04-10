17-летнего челябинца дважды ударили ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске зарезали 17-летнего юношу возле ТРК «Космос» на улице Чичерина. Это случилось вечером 9 апреля.

По данным КП-Челябинск, молодые парни вместе играли в компьютерном клубе, поддерживали связь во «ВКонтакте». Именно из-за переписки в соцсети решили собраться у ТРК: один из них писал оскорбления с «левого» аккаунта. Челябинцы хотели лично обсудить ситуацию оффлайн.

Между участниками встречи разгорелась ссора. Один из спорщиков выхватил нож и два раза ударил им оппонента — 17-летнего парня. Ранения оказались смертельными, юноша погиб на месте.

Полицейским удалось задержать агрессора. Это 20-летний житель Челябинска. Сейчас молодой человек дает показания.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело об убийстве.

— Подозреваемый задержан, — сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков. — Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

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