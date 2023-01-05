Карты никогда не врут? Журналист проверил на себе, сбываются ли предсказания тарологов

Некоторые карты можно считать только визуально. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новый год с особым предвкушением хочется верить в какое-то чудо. Аналог чуда для взрослых – расклады на таро. Женщины и иногда мужчины обещают предсказать будущее, ответить на заветные вопросы и помочь сделать выбор. Как человек, который с радостью переложит ответственность на сверхсилы, я с радостью уцепилась за этот шанс.

Двое тарологов и один энтузиаст согласились ответить на вопрос, что ждет меня в декабре. Скажу сразу, к эксперименту я подошла с огромной надеждой и верой. И настало время проверить, правду ли они наобещали!

Карты не обманывают

С тарологом, который работает более пяти лет, мы встретились в офисе. Девушка умело расположила к себе и узнала, что я учусь в университете, не состою в отношениях и пишу тексты.

Первая карта – шут. Таролог сказала, появятся новые проекты, фриланс, возможно, смена работы. Начальница пообещала меня не увольнять. А вот проект новый появился. Совпало!

− Я вам вангую проекты. Карты не обманывают. Прогностика очень четко показывает по проектам.

На работе пообещали много скрупулезного труда и вклад в будущее. Скажу по секрету, как раз сейчас мы пишем статьи еще и на новогодние праздники. Получила я и обещанную командную поддержку в трудный момент.

− Какие-то ситуации могут быть неприятные – кто-то скажет что-то не то или сделает втихушку. Стремления, поездки, командировочка, где вы можете себя проявить.

Самая дальняя моя командировка в этом месяце – в областную больницу на выезде из города. Тут, к сожалению, мимо.

Как одинокую девушку меня, конечно же, интересует: где он, тот самый? Таролог пообещала знакомство в декабре. В конце месяца она написала, спросила: появился ли молодой человек. На мой отрицательный ответ сказала, что потерялся. Обидно, хоть объявление подавай о пропаже.

Все пошло не по плану

Несколько месяцев назад моя подруга купила карты таро. И вот я уже сижу у нее на кухне, с интересом рассматриваю яркие картинки и жду расклад.

Что все пошло не по плану, поняла с первой карты – десятки жезлов. Таролог сказала: будет много работы и ответственности. Справиться будет непросто. Работы в этом месяце и правда было немало. А еще и сессия!

Не обошлось и без любви. Карты сказали, что молодой человек будет рядом, поможет. Но я не пойму, что это любовь. Получится ли что-то у нас, неизвестно. Тут подвести итог сложно: может быть я и правда прошла мимо какого-то особенного человека?

На первый взгляд – полный бред

У нас есть опытный таролог, начинающий. Кого не хватает? Конечно же, того, кто раньше этим никогда не занимался. Коллега, который даже к синоптикам относится со скепсисом, с радостью взял карты и принялся делать расклад. Предлагаю сначала прочитать его, а потом уже обсудить.

− У тебя появится задача, где надо собраться и поехать ее решать. И ты ее решишь. Думаешь, что все круто. Но здесь любовь врывается, кинжалами все сердечко искромсали. Но ты не отчаиваешься, берешь палку и готова дальше жить, строить что-то новое вокруг себя. Вроде посадила ее, дерево расцвело, все новое пошло и какие-то варианты появились. А тебе все не то, все не так. И думаешь: «то, что у меня есть, оно у меня есть, я буду его при себе держать, а все новое не для меня». А потом опять у тебя мысли: «блин хочется любви». И опять не можешь выбрать.

На первый взгляд, полный бред. Ну что из этого может совпасть? Но если разбираться и притягивать за уши, логика есть. «Испытания» − это зачетная неделя в университете, из нового – личные границы, а любви и правда хочется.

Результаты эксперимента

Я с огромным интересом послушала каждый расклад, записала и забыла. Спустя месяц прочитала и добавила свои комментарии. И как бы грустно мне не было это признавать, «дотягивала» события под предсказания.

Конечно, вопрос был не очень четкий, времени мало. Но три таролога говорили похожие вещи. Только вот сбылись они далеко не все.

А выводы предлагаю сделать самим.

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