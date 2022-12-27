«Лыжня России» в Челябинске 12 февраля 2023: как пройдут соревнования

Обычно в Челябинске забег на лыжах проводят на стадионе Елесиной Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Всероссийский забег на лыжах пройдет 12 февраля 2023 года — это будет воскресенье. В «Лыжне России» участвуют профессионалы и спорстмены-любители. Как подать заявку на участие, какие документы нужны и сколько дистанций планируется в Челябинске?

Где пройдет «Лыжня России»

Во всероссийских соревнованиях из Челябинской области участвуют больше 40 городов. В Челябинске соревнование проводится в легкоатлетическом комплексе Елесиной. В прошлом году забег поделили на два дня — по дистанциям.

Дистанции соревнований

Самый первый – массовый забег. В нем участвуют все спортсмены: для этого они бегут 2 км. Затем парни и девушки до 18 лет преодолевают дистанцию в 5 км. Спортсмены постарше участвуют в дисциплине на 10 км.

Программа «Лыжни России»

Точное расписание пока неизвестно, но в прошлом году в день соревнований было так:

8:30-11:00 — регистрация участников;

11:00-11:45 — распределение по стартовым карманам;

11:45-12:00 — церемония открытия;

12:00 — старт на дистанции 5 и 10 км;

12:30-14:30 — церемония награждения;

14:30-15:00 — церемония закрытия.

Как подать заявку

Принимать заявки на участие в «Лыжне России» в Челябинске будет комиссия. О ее месте нахождения будет известно позже. В прошлом году она работала с 7 по 11 февраля, а также в день забега с 8:30 до 11:00.

Спортсменам нужно было принести:

- паспорт или свидетельство о рождении,

- полис ОМС,

- допуск к соревнованиям от врача,

- страховку от несчастных случаев.

После регистрации каждому участнику выдают фирменную шапочку с надписью «Лыжня России 2023», а также нагрудный номер в виде майки.

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