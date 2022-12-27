«Лыжня России» в Челябинске 12 февраля 2023: как пройдут соревнования

Обычно в Челябинске забег на лыжах проводят на стадионе Елесиной
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Всероссийский забег на лыжах пройдет 12 февраля 2023 года — это будет воскресенье. В «Лыжне России» участвуют профессионалы и спорстмены-любители. Как подать заявку на участие, какие документы нужны и сколько дистанций планируется в Челябинске?
Во всероссийских соревнованиях из Челябинской области участвуют больше 40 городов. В Челябинске соревнование проводится в легкоатлетическом комплексе Елесиной. В прошлом году забег поделили на два дня — по дистанциям.
Самый первый – массовый забег. В нем участвуют все спортсмены: для этого они бегут 2 км. Затем парни и девушки до 18 лет преодолевают дистанцию в 5 км. Спортсмены постарше участвуют в дисциплине на 10 км.
Точное расписание пока неизвестно, но в прошлом году в день соревнований было так:
8:30-11:00 — регистрация участников;
11:00-11:45 — распределение по стартовым карманам;
11:45-12:00 — церемония открытия;
12:00 — старт на дистанции 5 и 10 км;
12:30-14:30 — церемония награждения;
14:30-15:00 — церемония закрытия.
Принимать заявки на участие в «Лыжне России» в Челябинске будет комиссия. О ее месте нахождения будет известно позже. В прошлом году она работала с 7 по 11 февраля, а также в день забега с 8:30 до 11:00.
Спортсменам нужно было принести:
- паспорт или свидетельство о рождении,
- полис ОМС,
- допуск к соревнованиям от врача,
- страховку от несчастных случаев.
После регистрации каждому участнику выдают фирменную шапочку с надписью «Лыжня России 2023», а также нагрудный номер в виде майки.
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