Жестокое убийство случилось в ночь на 26 декабря в Екатеринбурге. СУ СКР по Свердловской области

26 декабря Екатеринбург потрясло жуткое убийство: 37-летняя Анастасия Петрова задушила своих детей поясом от халата. Среди погибших — двое сыновей 10 и 15 лет, а также 5-месячная дочь. Женщина объясняет свой поступок тем, что в детей «вселились бесы».

Известно, что несколькими годами ранее Петровы жили в Челябинске. Глава семейства Вячеслав родился в Верхнем Уфалее, около 20 лет прослужил в полиции. По данным источника КП-Челябинск, Петров работал в городской полиции на разных должностях. Так продолжалось до 2017 года, после чего мужчина перевелся на службу в Екатеринбург. Там он занял руководящую должность в отделе по борьбе с оборотом наркотиков, а через пару лет вышел на пенсию.

По данным наших коллег из КП-Екатеринбург, Петров пытался найти другую работу, но поиски были безуспешными. Семье приходилось жить за счет его пенсии. В момент трагедии мужчина находился у родственников в Верхнем Уфалее.

Напомним, жестокое убийство случилось в ночь на 26 декабря в Екатеринбурге. По информации наших коллег, проблемы в семье начались за 10 дней до этого, когда отец начал якобы видеть «бесов». После этого галлюцинации начали одолевать и его супругу. В тот роковой вечер Анастасия приняла синтетические наркотики и решила, что ей необходимо убить детей, чтобы избавиться от «бесов». Она задушила дочь, затем среднего сына, а потом разбудила старшего и убедила его, что другого варианта нет.

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