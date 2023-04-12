Не дай метеориту упасть: КП-Челябинск запустила игру ко Дню космонавтики

Управлять метеоритом и спасти Челябинск можно с помощью телефона или мышки.

«Комсомольская правда — Челябинск» решила отметить День космонавтики аркадной игрой про метеорит. Теперь судьба города, пусть и виртуального, зависит от геймеров.

Метеорит летит через главные достопримечательности: театры драмы и оперный, краеведческий музей, ЮУрГУ, «Теплотех» и «Челябинск-сити». Летит огненный шар и через типичные девятиэтажки северо-запада и центральные «сталинки». Именно их и нужно спасти, выбрав правильную траекторию полета.

Спасти город оказалось очень непросто, но вполне реально: журналисты КП-Челябинск долго тестировали и пытались не допустить катастрофы, теперь твоя очередь.

Найти игру можно в приложении ВКонтакте с телефона и на сайте с компьютера.

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