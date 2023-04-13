Битва за место, ругань из-за давки и опоздание на работу: сравнили поездку из Копейска в Челябинск на маршрутке и автобусе в час пик

Автобус маршрута №123 большого класса вместимости. Фото: Дарья АНТОН

Каждый день жители Копейска проходят целый квест, чтобы утром добраться в Челябинск на работу, а вечером уехать домой. Влезть в маршрутку в час пик, не отдавив кому-то ногу и не получить удар рюкзаком по лицу, просто невозможно. Для решения проблемы на популярный №123 маршрут, который идет через центр города, поставили большие автобусы, а с 1 апреля еще и сократили интервал движения.

Но тут же посыпались жалобы: мол автобус едет слишком долго. «Комсомолка» решила добраться на работу сначала на автобусе, затем на маршрутке.

Автобус: тише едешь – в комфорте будешь

Вторник. На часах 7:50. На автовокзале Копейска скопилось много людей. Все в ожидании, поглядывают на часы. Подъезжает маршрутка. Она быстро заполняется, но копейчан на остановке меньше не становится. Спустя 5 минут приезжает автобус №123, салон которого в одно мгновение набивается потоком пассажиров. Второпях они занимают свободные места, чтобы с комфортом доехать до Челябинска. Ведь здесь как говорится: «Кто не успел, тот опоздал». Водитель не торопится трогаться с места – ждет, пока все вошедшие расплатятся за проезд. Кондуктора нет, поэтому приходится занимать еще одну большую очередь, чтобы передать деньги шоферу через окошко.

— Хорошо, что есть валидатор, – подумала я, и оплатила за проезд картой. – Всего 33 рубля вместо 40, как в маршрутке. Неплохая экономия, копейка рубль бережет.

Спустя 6 минут мы, наконец, направились в сторону Челябинска. Время на часах 8:01. Через несколько остановок пассажиров в автобусе набралось еще больше, становится тесновато. К слову, водитель подбирает людей на каждой остановке. Отлично, однако, многотонный автобус уступает по маневренности маршрутке, поэтому иногда это приводит к заторам на дорогах. Именно по этой причине мы пересекаем символический знак границы между Копейском и Челябинском только через 14 минут после начала поездки. Становится душно – как оказалось, я села на сиденье под включенной печкой. Спустя еще 29 минут автобус остановился на Комсомольской площади, по пути собрав все пробки на дорогах и красные светофоры. Поглядываю на время – 8:44.

На Детском мире автобус плотно встал в пробке. Посмотрела в окно, взглядом проводила проезжающую маршрутку, которая чудом «выскользнула» из затора. До остановки «Публичная библиотека», на которой мне выходить, автобус доехал в 9:00.

На работу я опоздала. При этом, потратила на дорогу 1 час 10 минут.

Маршрутка: в тесноте, да не в обиде

Следующим утром, в среду, я решила попытать удачу и добраться до Челябинска на маршрутке №128. К остановке на копейском автовокзале я подошла в 7:55. Заметила, что с запуском больших автобусов, горожан, ожидающих транспорт, меньше не стало. Некоторые из них принципиально ждут маршрутку, чтобы доехать быстрее. Она подошла через 5 минут. Еще 3 минуты потребовалось, чтобы все пассажиры заняли места и передали водителю деньги за проезд.

Жаль, нет валидатора. Есть возможность перевести деньги шоферу на карту. Но куда они уходят — большой вопрос. Раньше говорили про «черный нал», а это уже «черный безнал» получается.

Уже в 8:03 мы начали движение в сторону Челябинска. К слову, свободных сидений уже не было. Проезжая по Копейску, водитель подбирал людей на каждой остановке. Поэтому, спустя 12 минут, когда мы пересекли символический знак границы с Челябинском, пассажиров в маршрутке стало настолько много, что некоторым пришлось умещаться на ступеньках у входа. Нередко из-за этого происходят конфликты между людьми. Тот день не стал исключением. Двое мужчин ругались из-за давки в салоне.

Однако главное преимущество маршруток – уже в Челябинске водители останавливаются на остановках по требованию. Мимо некоторых остановок они просто проезжают. По моему мнению, это существенно экономит драгоценные по утрам минуты. Хотя формально это является нарушением.

На Комсомольской площади маршрутка остановилась через 20 минут после въезда в Челябинск. На часах было 8:35. До остановки «Публичная библиотека» мы доехали за 7 минут.

Как итог — путь от Копейска до центра Челябинска занял у меня 47 минут. И, если честно, этот маршрут мне понравился больше, несмотря на большое скопление людей в салоне, проезд на несколько рублей дороже и конфликтную ситуацию. Маршрутка юрко уворачивалась от пробок, и поездка на ней отняла у меня меньше сил.

Безопасность или скорость?

Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров констатирует: маршрутные такси выигрывают в скорости из-за постоянных нарушений правил дорожного движения.

— Недавно инспекторы ГИБДД проводили специальную проверку маршруток со скрытой камерой. Один из водителей только за 1 рейс совершил 10 нарушений. Многие постоянно проезжают на красный свет светофора, если перед ними никого нет. Здесь на одной чаше весов скорость, а на другой – безопасность, – отметил он.

Кроме того, маршрутки часто подрезают автобусы. Из-за этого теряют время пассажиры. Решением проблемы могло бы стать создание выделенных полос для общественного транспорта. И по Копейскому шоссе есть такие планы, рассказал Александр Егоров, но пока работа в этом направлении не ведется.

Между тем, горожане выступили с идеей сделать маршрут №123 магистральным — чтобы по Челябинску он не останавливался на всех остановках или ввести остановки по требованию. Это как раз поможет сократить время. Еще один довод в эту пользу — проезд в копейском автобусе для всех стоит 33 рубля по карте, а за наличку — 38 рублей. Нет отдельного тарифа по городу. То есть, если вам надо доехать от Детского мира до ЮУрГУ, выгодней подождать городской автобус или троллейбус, где проезд стоит 25 рублей по транспортной карте и 26 — по обычной банковской.

— Если у них такой маршрут дорогой, то почему его не переведут в формат экспресса? А то автобус толкается на Ленина, создаются пробки на остановках, — пишут читатель КП Евгений.

А пока жители Копейска ежедневно находятся на перепутье – быстрее добраться до Челябинска на маршрутке или же пожертвовать временем, но ехать в комфорте и безопасности на автобусе.

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