Погода в Челябинске на май 2023: будем ли маяться от жары

В последние годы в мае - аномальная жара Фото: Кирилл САДЫКОВ

Урал не славится жаркой погодой даже летом, но в последнее время все чаще происходят аномалии. В мае может устаканиться небывалая жара, которая мешает работать. Благо, к этому времени батареи в квартирах уже перестают шпарить. Смотрим долгосрочные прогнозы синоптиков на май 2023 года в Челябинске и делаем собственные выводы о том, каким будет месяц, предвещающий лето.

Метеорологи Яндекс.Погоды усредняют данные за последние 10 лет. Судя по ним, в этом месяце в Челябинске 9 дней солнечно, еще столько же льют дожди, а все остальное время небо затягивает тучами.

Минимальная дневная температура воздуха – плюс 12 градусов! Неплохо, учитывая, что еще в апреле столбики термометров могут держаться на нуле, когда на улице светло. Первого температурного пика май достигает к 13 числу: тогда на улице становится +20. При этом самый жаркий день – 25 мая, тогда в Челябинске +21 градус.

Ночи в мае в Челябинска уже располагают к прогулкам. Правда, не сразу. В первые недели все еще прохладно: +6…+9 градусов. А вот ближе к середине месяца становится теплее: ночью столбики термометров поднимаются до +11 и даже до +15 градусов.

У синоптиков «Гисметео» более скромные прогнозы. Они предполагают, что первую неделю мая нас ждет апрельская прохлада. Температура будет скромно подниматься с +6 до +13 градусов. При этом почти всю неделю будут лить дожди, а иногда даже возможен снег.

С 8 мая на улице распогодится: столбики термометров покажут +13…+15 градусов. Но это днем, а вот по ночам, по мнению меторологов, будет все так же прохладно. Временами даже +1.

Заветные +20 градусов можно ждать не раньше 18 числа. Теплая температура продержится несколько дней, а к 25 числу снова снизится: до +5 днем и ночью.

А вот у World Weather, наоборот, самые оптимистичные ожидания. В их долгосрочном прогнозе все солнечно во всех смыслах: из 31 дня греть будет почти полмесяца, в остальное время набегут тучи. Но дождей ждать не приходится.

Уже с 1 мая сервис прогнозирует +16 градусов. Затем 9 мая будет +20, а 12-го +22. И с этого момента до конца месяца ниже 20 градусов столбики опустятся лишь пару раз. Все остальное время возможна по-настоящему летняя теплая погода.

Что касается ночей, то тут более скромные ожидания: первую неделю +8…+9, затем на пару градусов выше. Максимальная ночная температура достигнет +15 градусов 25 и 31 мая.

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