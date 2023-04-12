«Уха из петуха» и съедобный метеорит: чем удивили в Челябинской области ведущего кулинарного шоу Антона Зайцева

Ведущий программы "Магия вкуса" Антон Зайцев пробует блюда по старинным казачьим рецептам. Фото: телканал "Моя Планета"

Ведущий шоу «Магия вкуса» Антон Зайцев побывал на Южном Урале и узнал, какое отражение нашел знаменитый челябинский метеорит во многих блюдах в кафе и ресторанах региона. Впрочем, жители области удивили Зайцева не только этим.

Съемочная команда посетила южноуральский Париж и попробовала традиционные блюда нагайбаков – кыстыбай, покровские пирожки и другие. Коренные парижанки не только угостили ведущего вкусной выпечкой, но и научили готовить ее.

Антон Зайцев в гостях у парижанок. Фото: телеканал "Моя Планета"

После чего Антон отправился в Миасс, где находится единственный в России музей пельменя. Как отметил сам ведущий, уральские пельмени – настоящий местный культ, в некоторых заведениях в меню можно увидеть до 40 видов этого традиционного блюда русской кухни. В Миассе Антон Зайцев попробовал несколько из них и был приятно удивлен необычным десертом – вареникам с брусникой в розовом шампанском.

Ведущий шоу "Магия вкуса" познает тонкости лепки уральских пельменей. Фото: телеканал "Моя Планета"

Вместе с тем, ведущему раскрыли секрет старинного казачьего рецепта «Ермаковой ушицы». Для ее приготовления нужно три вида рыбы и целый петух.

– Мы приготовили для Антона весенние казачьи блюда из дичи. Не обошлось и без знаменитой «ухи из петуха» по одному из старинных казачьих уральских рецептов, которые мы возрождаем сейчас. Все готовится только на печи, поэтому блюда имеют свой особый неповторимый вкус и аромат. Были рады принять участие в этом всероссийском проекте и показать свое гостеприимство, удивить кухней наших гостей, – сообщил КП-Челябинск кулинар трапезной «Таежный хутор» Алексей Белкин.

Символично, что выпуск гастрономической программы «Магия вкуса» о Южном Урале выйдет телеканале «Моя планета» сегодня, 12 апреля, в 21:00.

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