После гибели дочки 10 лет «заедал» горе: житель Кургана похудел с 162 до 108 кило

Михаил за полтора года сумел похудеть почти на 60 кг. Фото из Архива Михаила Козареза

Михаил Козарез больше десятка лет «сидел» на коле и пепси, пельменях, пирогах, фаст-фуде, пирожных, — словом, на самой вредной «диете». Чуда не произошло. Почти к 40 годам мужчина набрал 162 кило при росте 171 см.

НЕ МОГ ПРОЙТИ И 50 МЕТРОВ

— Я реально «потерялся». У нас с женой в 2011 году случилась трагедия. В автокатастрофе погибла 5-летняя дочка. Была какая-то опустошенность. Ходил на работу на «автомате» — я главный инженер в охранном предприятии, занимаемся сигнализацией, видеонаблюдением и другими системами... Приходил домой и находил «успокоение» в еде. За раз мог съесть полкило вареников с картошкой, каких-то бутербродов, пирожков, или упаковку пельменей со сметаной, кетчупом или майонезом. Выпивал. Выкуривал, обычно, пару пачек сигарет в день. С похмелья жутко страдал. Спасала кола или пепси. За раз спокойно выпивал два литра. По сути, все мое движение — это из машины до дивана или кресла, на кровать, опять в машину и на работе — в офисное кресло. Реально не мог и 50 метров пройти. На меня иногда люди пальцами показывали. Настолько я был грузным. Хотя после армии всегда стабильно весил 70-75 кг, — делится воспоминаниями с «Комсомолкой» Михаил Козарез.

Михаил решил заняться собственным здоровьем, когда его вес дошел до 162 кг. Фото из Архива Михаила Козареза

Историй на тему лишнего веса хоть отбавляй. Равно и о том, «как я похудел». Но у Михаила случай особый, почти уникальный. Он меньше, чем за полтора года сумел похудеть почти на 60 кило — со 162 до 107 кг! Сила воли, плюс характер, а, может какие-то «волшебные таблетки» или особая диета? Михаил поделился с «Комсомольской правдой» своим секретом.

ЗАХОТЕЛ ПОНЯНЧИТЬ ВНУКОВ

— Для начала я понял и осознал свое критичное состояние и положение. Понял, что у меня затяжной 10-летний срыв, связанный, в том числе, и со стрессом, который случился у нас в семье. Осознал, что таким весом я долго не протяну.

Что еще меня подтолкнуло к тому, чтобы пересмотреть отношение к жизни? Ковид и пандемия. Это точно. Поверьте, было страшно, когда умирали друзья, знакомые. Страшно было и за свое здоровье. С моим весом и образом жизни я вполне мог подхватить любую «болячку». А там уже кривая может и не вывезти… А мне хотелось и хочется еще побывать на свадьбе моих детишек, понянчить внуков. У нас с женой родилось еще двое детей. Дочке сейчас пять лет, сыну — семь, — рассказывает Михаил. — Выход один — тренироваться, ходить в спортзал и соблюдать диету. Ничего нового. Чтобы сбросить, нужно бросить и начать новую жизнь.

Так наш герой выглядел еще пару лет назад. Фото из Архива Михаила Козареза

НЕ СТОРОННИК ИНТЕРНЕТ-МАРАФОНОВ

— А популярные интернет-марафоны?

— Слышал, но не верю в эту ерунду. Если кто-то и выигрывает в этом деле и зарабатывает, становится успешным, то это, как правило, только сами организаторы (смеется). Все методики есть в открытом доступе. Нужно просто делать упражнения, исходя из собственного состояния здоровья. Почти каждый знает свои «болячки». К тому же любой врач в вашей поликлинике или специалист по лечебной медицине даст хороший совет совершенно бесплатно. А лично меня «взял за шкирку» мой коллега по работе Дмитрий Разумов. Он со спортом дружит по жизни — подтянутый, крепкий, сплошные мышцы. Спортзал, пробежки, бокс. Сплошные активности. Дмитрий давно «сватал» меня к себе. День-через день говорил, чтобы я купил пока хотя бы месячный абонемент в тренажерку. И как сейчас помню — 24 января 2022 года я приобрел годовой абонемент (примерно за 11-12 тысяч рублей). До этого для пробы несколько раз сходил в зал «на разведку». Дмитрий со мной не нянчился. Просто говорил: «Не хочешь или ленишься — иди вниз на ресепшн, забирай деньги и домой».

На этом фото очередной отрезок его программы похудения. Фото из Архива Михаила Козареза

ВРАЧИ ГОВОРЯТ ОТКЛОНЕНИЙ НЕТ

Как развивались события дальше? Сам Михаил говорит, что благодаря силе воли и характеру. Раза три-четыре в неделю после работы нужно идти в тренажерный зал, утром обязательная зарядка, плюс правильное питание – почти без мучного и сахара.

— Начать со 162 кг — это только кардиотренировки, — делится опытом Михаил. — Начал спокойно и под руководством Дмитрия. Первые несколько тренировок — по 15-20 минут ходьбы на дорожке, потом дошел до 30 минут. Позже подключил велотренажер и «горку». Через полтора года время тренировки довел до двух с лишним часов. И снова половина времени занимает кардионагрузка, которую я постепенно увеличивал 30-40 минут обычная ходьба, 20 минут — с утяжелителями. Начинал с гантелями в руках. По одному килограмму в каждой и специальными килограммовыми накладками на ноги. Через годик увеличил нагрузку — в руки по пять кило на ноги — три.

— И как «уходили» кило?

— Первые 10 кг ушли быстро — месяца за полтора. Дмитрий сказал, что это из меня ушла лишняя влага. Я очень сильно потел во время занятий. Рад, что справился еще и с никотиновой зависимостью. Было очень сложно. Примерно с год себя психологически и физически пересиливал.

Сейчас уже занимаюсь с гантелями, со штангой. Жму 80 килограммов… Ушел вес и изменилось все. Сейчас просто кайфую от жизни. Фактически могу делать все, что хочу. Прогулка 8-10 километров — спокойно. Исчезли проблемы со спиной. Следующая цель? Хочу начать бегать. Но пока, правда, еще побаливают колени. И еще, чтобы весы все-таки показывали не три, а две цифры. Такие вот ближайшие цели.

Коллега по работе Дмитрий Разумов помог Михаилу прийти в спортзал и начать тренироваться. Фото из Архива Михаила Козареза

— Михаил, а как в целом состояние здоровья, нет ли каких-то побочных эффектов после сгонки веса?

— Я шел поэтапно, поэтому не чувствую каких-то проблем. Постоянно сам проходу медицинские обследования. Врачи говорят, что отклонений нет.

КОЖА ТОЖЕ «УХОДИТ»

Разумеется, Михаил изменил и свой рацион. Перешел на двухразовое питание, а когда нагрузки возросли — на трехразовое. Утром каша из восьми злаков, плюс дробленные орехи и ложечка меда или мюсли на кефире с черносливом, какао (настаивается с вечера). Обедал исключительно кашами. Крупы самые разные. Плюс кусочек курицы. И небольшими порциями. Поначалу вообще не ужинал. Так — яблочко, банан, кефир. Если голод накатывал, то просто ложился спать.

Сейчас ужин уже более плотный — тушеная капуста, в течение вечера немного фруктов или творога. С недавнего времени — протеиновый коктейль для мышечной массы. После семи вечера обычно старается не ужинать. Но при этом, учитывая большие нагрузки, иногда может позволить себе порцию мороженого, на работе — чашку кофе с сахаром.

Но тут еще «нарисовывается» проблемка. В случаях, когда человек сбрасывает много лишних кило, обычно, появляются кожные складки (жир уходит, кожа остается). Михаил с этим успешно борется.

— Тренер сказал, что утром нужно делать боковые наклоны с эспандером. Я делаю это упражнение по 100 раз и так три подхода. Плюс несколько подходов по 30 приседаний. Конечно, общая разминка… Раньше вставал в шесть утра, сейчас на полчаса раньше. Это для того, чтобы успеть минут 30-40 еще покататься на велосипеде… Кожа за счет тренировок реально подтягивается. Талия «ушла» со 142 сантиметров до 112, — отмечает Михаил. — Кстати, вслед за мной в зал начала ходить и супруга. Она уже сбросила восемь килограммов и не собирается останавливаться. Коллега по работе тоже начала активно ходить в тренажерку. Подаю пример, получается.

Михаил с супругой, дочкой и сыном. Фото из Архива Михаила Козареза

Михаил признается, что его метод похудения довольно агрессивный.

— Пусть каждый сам выбирает, как ему справиться с лишним весом, в том числе, с чрезвычайно избыточным, — говорит Михаил. — Я не хочу никому давать советы. Просто поделился своим опытом и своей историей. Повторю, моя цель сделать цифры на весах двухзначными. И чем меньше, тем лучше. Я просто привык к новому образу жизни, и мне нравится то, как я становлюсь все лучшей копией себя (улыбается).

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