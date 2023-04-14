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Здоровье14 апреля 2023 2:30

После гибели дочки 10 лет «заедал» горе: житель Кургана похудел с 162 до 108 кило

Михаил Козарез понял, что долго не протянет и взял себя в руки
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
Михаил за полтора года сумел похудеть почти на 60 кг. Фото из Архива Михаила Козареза

Михаил за полтора года сумел похудеть почти на 60 кг. Фото из Архива Михаила Козареза

Михаил Козарез больше десятка лет «сидел» на коле и пепси, пельменях, пирогах, фаст-фуде, пирожных, — словом, на самой вредной «диете». Чуда не произошло. Почти к 40 годам мужчина набрал 162 кило при росте 171 см.

НЕ МОГ ПРОЙТИ И 50 МЕТРОВ

— Я реально «потерялся». У нас с женой в 2011 году случилась трагедия. В автокатастрофе погибла 5-летняя дочка. Была какая-то опустошенность. Ходил на работу на «автомате» — я главный инженер в охранном предприятии, занимаемся сигнализацией, видеонаблюдением и другими системами... Приходил домой и находил «успокоение» в еде. За раз мог съесть полкило вареников с картошкой, каких-то бутербродов, пирожков, или упаковку пельменей со сметаной, кетчупом или майонезом. Выпивал. Выкуривал, обычно, пару пачек сигарет в день. С похмелья жутко страдал. Спасала кола или пепси. За раз спокойно выпивал два литра. По сути, все мое движение — это из машины до дивана или кресла, на кровать, опять в машину и на работе — в офисное кресло. Реально не мог и 50 метров пройти. На меня иногда люди пальцами показывали. Настолько я был грузным. Хотя после армии всегда стабильно весил 70-75 кг, — делится воспоминаниями с «Комсомолкой» Михаил Козарез.

Михаил решил заняться собственным здоровьем, когда его вес дошел до 162 кг. Фото из Архива Михаила Козареза

Михаил решил заняться собственным здоровьем, когда его вес дошел до 162 кг. Фото из Архива Михаила Козареза

Историй на тему лишнего веса хоть отбавляй. Равно и о том, «как я похудел». Но у Михаила случай особый, почти уникальный. Он меньше, чем за полтора года сумел похудеть почти на 60 кило — со 162 до 107 кг! Сила воли, плюс характер, а, может какие-то «волшебные таблетки» или особая диета? Михаил поделился с «Комсомольской правдой» своим секретом.

ЗАХОТЕЛ ПОНЯНЧИТЬ ВНУКОВ

— Для начала я понял и осознал свое критичное состояние и положение. Понял, что у меня затяжной 10-летний срыв, связанный, в том числе, и со стрессом, который случился у нас в семье. Осознал, что таким весом я долго не протяну.

Что еще меня подтолкнуло к тому, чтобы пересмотреть отношение к жизни? Ковид и пандемия. Это точно. Поверьте, было страшно, когда умирали друзья, знакомые. Страшно было и за свое здоровье. С моим весом и образом жизни я вполне мог подхватить любую «болячку». А там уже кривая может и не вывезти… А мне хотелось и хочется еще побывать на свадьбе моих детишек, понянчить внуков. У нас с женой родилось еще двое детей. Дочке сейчас пять лет, сыну — семь, — рассказывает Михаил. — Выход один — тренироваться, ходить в спортзал и соблюдать диету. Ничего нового. Чтобы сбросить, нужно бросить и начать новую жизнь.

Так наш герой выглядел еще пару лет назад. Фото из Архива Михаила Козареза

Так наш герой выглядел еще пару лет назад. Фото из Архива Михаила Козареза

НЕ СТОРОННИК ИНТЕРНЕТ-МАРАФОНОВ

— А популярные интернет-марафоны?

— Слышал, но не верю в эту ерунду. Если кто-то и выигрывает в этом деле и зарабатывает, становится успешным, то это, как правило, только сами организаторы (смеется). Все методики есть в открытом доступе. Нужно просто делать упражнения, исходя из собственного состояния здоровья. Почти каждый знает свои «болячки». К тому же любой врач в вашей поликлинике или специалист по лечебной медицине даст хороший совет совершенно бесплатно. А лично меня «взял за шкирку» мой коллега по работе Дмитрий Разумов. Он со спортом дружит по жизни — подтянутый, крепкий, сплошные мышцы. Спортзал, пробежки, бокс. Сплошные активности. Дмитрий давно «сватал» меня к себе. День-через день говорил, чтобы я купил пока хотя бы месячный абонемент в тренажерку. И как сейчас помню — 24 января 2022 года я приобрел годовой абонемент (примерно за 11-12 тысяч рублей). До этого для пробы несколько раз сходил в зал «на разведку». Дмитрий со мной не нянчился. Просто говорил: «Не хочешь или ленишься — иди вниз на ресепшн, забирай деньги и домой».

На этом фото очередной отрезок его программы похудения. Фото из Архива Михаила Козареза

На этом фото очередной отрезок его программы похудения. Фото из Архива Михаила Козареза

ВРАЧИ ГОВОРЯТ ОТКЛОНЕНИЙ НЕТ

Как развивались события дальше? Сам Михаил говорит, что благодаря силе воли и характеру. Раза три-четыре в неделю после работы нужно идти в тренажерный зал, утром обязательная зарядка, плюс правильное питание – почти без мучного и сахара.

— Начать со 162 кг — это только кардиотренировки, — делится опытом Михаил. — Начал спокойно и под руководством Дмитрия. Первые несколько тренировок — по 15-20 минут ходьбы на дорожке, потом дошел до 30 минут. Позже подключил велотренажер и «горку». Через полтора года время тренировки довел до двух с лишним часов. И снова половина времени занимает кардионагрузка, которую я постепенно увеличивал 30-40 минут обычная ходьба, 20 минут — с утяжелителями. Начинал с гантелями в руках. По одному килограмму в каждой и специальными килограммовыми накладками на ноги. Через годик увеличил нагрузку — в руки по пять кило на ноги — три.

— И как «уходили» кило?

— Первые 10 кг ушли быстро — месяца за полтора. Дмитрий сказал, что это из меня ушла лишняя влага. Я очень сильно потел во время занятий. Рад, что справился еще и с никотиновой зависимостью. Было очень сложно. Примерно с год себя психологически и физически пересиливал.

Сейчас уже занимаюсь с гантелями, со штангой. Жму 80 килограммов… Ушел вес и изменилось все. Сейчас просто кайфую от жизни. Фактически могу делать все, что хочу. Прогулка 8-10 километров — спокойно. Исчезли проблемы со спиной. Следующая цель? Хочу начать бегать. Но пока, правда, еще побаливают колени. И еще, чтобы весы все-таки показывали не три, а две цифры. Такие вот ближайшие цели.

Коллега по работе Дмитрий Разумов помог Михаилу прийти в спортзал и начать тренироваться. Фото из Архива Михаила Козареза

Коллега по работе Дмитрий Разумов помог Михаилу прийти в спортзал и начать тренироваться. Фото из Архива Михаила Козареза

— Михаил, а как в целом состояние здоровья, нет ли каких-то побочных эффектов после сгонки веса?

— Я шел поэтапно, поэтому не чувствую каких-то проблем. Постоянно сам проходу медицинские обследования. Врачи говорят, что отклонений нет.

КОЖА ТОЖЕ «УХОДИТ»

Разумеется, Михаил изменил и свой рацион. Перешел на двухразовое питание, а когда нагрузки возросли — на трехразовое. Утром каша из восьми злаков, плюс дробленные орехи и ложечка меда или мюсли на кефире с черносливом, какао (настаивается с вечера). Обедал исключительно кашами. Крупы самые разные. Плюс кусочек курицы. И небольшими порциями. Поначалу вообще не ужинал. Так — яблочко, банан, кефир. Если голод накатывал, то просто ложился спать.

Сейчас ужин уже более плотный — тушеная капуста, в течение вечера немного фруктов или творога. С недавнего времени — протеиновый коктейль для мышечной массы. После семи вечера обычно старается не ужинать. Но при этом, учитывая большие нагрузки, иногда может позволить себе порцию мороженого, на работе — чашку кофе с сахаром.

Но тут еще «нарисовывается» проблемка. В случаях, когда человек сбрасывает много лишних кило, обычно, появляются кожные складки (жир уходит, кожа остается). Михаил с этим успешно борется.

— Тренер сказал, что утром нужно делать боковые наклоны с эспандером. Я делаю это упражнение по 100 раз и так три подхода. Плюс несколько подходов по 30 приседаний. Конечно, общая разминка… Раньше вставал в шесть утра, сейчас на полчаса раньше. Это для того, чтобы успеть минут 30-40 еще покататься на велосипеде… Кожа за счет тренировок реально подтягивается. Талия «ушла» со 142 сантиметров до 112, — отмечает Михаил. — Кстати, вслед за мной в зал начала ходить и супруга. Она уже сбросила восемь килограммов и не собирается останавливаться. Коллега по работе тоже начала активно ходить в тренажерку. Подаю пример, получается.

Михаил с супругой, дочкой и сыном. Фото из Архива Михаила Козареза

Михаил с супругой, дочкой и сыном. Фото из Архива Михаила Козареза

Михаил признается, что его метод похудения довольно агрессивный.

— Пусть каждый сам выбирает, как ему справиться с лишним весом, в том числе, с чрезвычайно избыточным, — говорит Михаил. — Я не хочу никому давать советы. Просто поделился своим опытом и своей историей. Повторю, моя цель сделать цифры на весах двухзначными. И чем меньше, тем лучше. Я просто привык к новому образу жизни, и мне нравится то, как я становлюсь все лучшей копией себя (улыбается).

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