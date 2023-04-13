«Пинали толпой прям по голове»: охранников ночного клуба обвиняют в жестоком избиении семейной пары

Инцидент случился в заведении на улице Завенягина. Фото: google.com/maps

В Магнитогорске охранников ночного клуба обвиняют в избиении посетителей. Елена Жидкова рассказала историю, как в ночь на 8 апреля на нее с супругом накинулись сразу несколько стражей заведения. По словам женщины, муж получил перелом лобной пазухи и множество гематом, а она отделалась рассечением губы.

Как стало известно КП-Челябинск, вечером 7 апреля компания друзей пришла отметить день рождения в ночной клуб на улице Завенягина. Сначала все было хорошо, магнитогорцы отдхнули на 15 тысяч рублей. Около 4 утра начали собираться домой, и тут супруг Елены уснул на диванчике.

— В этот момент к нам подошел один охранников и попросил моего мужа не спать, — рассказывает Елена. — В ответ я показала на своем телефоне, что за нами едет такси. Охранник ушел, но подбежал другой и начал силой поднимать моего мужа. Он поднялся, попросил его не трогать, на что нам ответили: «Выходите на улицу».

После этого, как рассказывает Елена, собралась компания примерно из восьми охранников. Они начали силой вытаскивать мужчину на улицу, да так, что стянули с пальца обручальное кольцо. А затем началось жестокое избиение.

— Вытащили из заведения, кинули на асфальт и начали пинать 5-6 человек, прям по голове моего супруга, как футбольный мяч. Я подбежала, пытаясь защитить мужа, просила не бить, умоляла прекратить это мракобесие, но буквально в эту минуту последовал удар мне по лицу от сотрудника охраны, — утверждает женщина.

В избиении женщина обвиняет этого молодого человека. Фото: соцсети

В соцсетях у парня стоит такой статус

После инцидента охранники зашли внутрь и закрыли за собой двери, а Елена с мужем поехали в травмпункт. Там они зафиксировали полученные травмы, а затем отправились в полицию, чтобы написать заявление. 10 апреля супруг пошел на компьютерную томографию, которая показала перелом передней стенки лобной пазухи и множественные гематомы.

Диагноз, который поставили пострадавшему мужчине. Фото: Елена Жидкова

В полиции уже проводят проверку по поводу случившегося.

— Сотрудниками полиции будет дана правовая оценка действий участников инцидента, — рассказали в полиции Магнитогорска.

Мы связались с администрацией ночного клуба, чтобы получить комментарий. Но там отказались разговаривать с журналистами.

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