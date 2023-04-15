Уцелело несколько икон: Челябинская область восстановила храм в ДНР, уничтоженный ВСУ

Восстановленный храм. Фото: правительство Челябинской области

В городе Волноваха Донецкой Народной Республики благодаря шефской помощи Челябинской области скоро вновь заработает Свято-Преображенский храм. Он был разрушен во время боевых действий – здание почти полностью сгорело из-за артиллерийских обстрелов ВСУ. Огонь не тронул лишь несколько икон Божьей Матери. По мнению верующих, это настоящее чудо.

Храм после обстрелов. Фото: правительство Челябинской области

– Во время рабочей поездки губернатора Челябинской области Алексея Текслера в ДНР к нему обратился протоиерей Александр Костин с просьбой о помощи в восстановлении объекта. Регион подключился к решению этой проблемы, – рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

В храме демонтировали разрушенные элементы, восстановили каркас и купола, а также произвели наружную отделку. Сейчас строители заканчивают ремонт внутри церкви.

Так выглядит храм внутри. Фото: правительство Челябинской области

Челябинская область взяла шефство над Ясиноватой и Волновахским районом в июне 2022 года. С этого момента Южный Урал восстанавливает социальные, коммунальные и дорожные объекты, а также оказывает гуманитарную помощь республике.

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