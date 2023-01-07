12 святых дней: как в старину отмечали Рождество на Урале

Главный атрибут рождественских гуляний - петрушечники. Иллюстрация: предоставлена Алексеем Белкиным

С наступлением Рождества, 7 января, на Руси начинались 12 святых дней (сейчас их называют святками). Это было время, когда люди постепенно переходили на более тяжелую пищу после поста. Что готовили и как развлекались на святках – рассказал челябинский кулинар Алексей Белкин, который много лет занимается возрождением старинной уральской (и не только) рецептуры.

КАШИ, УРАЛЬСКИЙ ВЗВАР И ГУСЬ

Первые дни готовили каши из разных круп: гречка, перловка, пшено. Иногда их смешивали, а для детей и стариков разбавляли взваром – это насыщенный компот на меду с грушами.

— Главное отличие уральских взваров именно в нашей груше. Напиток долго топили в печи, потом добавляли мед. Пили взвары как холодные, так и теплые, горячие, и даже добавляли спиртное. Часто взварами разбавляли жесткую кашу, добавляя также варенец (варенье), - говорит Алексей Белкин.

Иллюстрация: предоставлена Алексеем Белкиным

Позже переходили на более насыщенные блюда – готовили бульоны из курицы, дичи, кролика, косули с добавлением домашней лапши. В такие похлебки ломали сухари. Чтобы насытить организм белком, забрасывали в похлебку гороховую кашу. Готовили также рассольные супы, кислицу – суп с солеными огурцами и помидорами, щи с кислой или квашеной капустой. Чтобы восполнить недостаток витаминов, варили морковные и свекольные супы – когда овощи перетирались до состояния каши. Ели также отварную гусятину или поросятину.

— Много гоняли чаев с медом, брусникой, клюквой, вареньем. И, конечно, готовили фаршированного гуся: набивали квашеной капустой, солеными огурцами, кашей, фруктами. Особенно на Урале у нас любили гуся, фаршированного копченой грушей, - говорит Алексей Белкин.

Не забудьте погадать! Иллюстрация: предоставлена Алексеем Белкиным

ОБЕДЫ, ЯРМАРКИ И ПЕТРУШЕЧНИКИ

В эти рождественские дни популярно было приглашать гостей на обеды, которые отличались тем, что готовили всегда жидкое. Каждая хозяйка готовила лапшу по-своему: кто-то тонко из муки, кто-то сочнями и пр.

Не обходилось без гуляний и святочных гаданий. Обязательно были забавы – игры, которые проводились в рождественские праздники. Это зимняя лапта, игра, кто дальше камень кинет, кто выпьет больше стаканов киселя и получит пряник в награду.

Без гуляний - никак. Иллюстрация: предоставлена Алексеем Белкиным

— На ярмарках обязательно были петрушечники – мобильные театры, где актеры в юморной форме рассказывали о событиях года, - говорит Алексей Белкин. – В рождественские дни на базары везли гусей, уток, курей, индюков. Ведь главное блюдо на рождество – это гусь.

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