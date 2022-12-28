Подавали в старинном челябинском ресторане «Ялта»: готовим казачьи бусы из речной и озерной рыбы

Такое блюдо вы точно еще ни разу не пробовали.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
До Нового года совсем ничего, и чтобы не нагружать желудок разносолами раньше времени на Руси в это время особой популярностью пользовалось блюдо «Казачьи бусы» из разных сортов рыбы. Блюдо всегда отмечала императрица Екатерина, проезжая Урал. А позже оно появилось в меню челябинского ресторана «Ялта», который работал до 1918 года на месте нынешнего цирка. Попробуем приготовить его вместе?
— «Казачьи бусы» - возрожденное блюдо, которое привязано к нашей местности. Во-первых, оно готовится из уральской речной и озерной рыбы. Во-вторых, его всегда отмечала Екатерина, когда проезжала Урал. И, в-третьих, оно легкое: сочетание рыбы с овощами и фруктами позволяло не нагружать желудок на банкетах и балах, — рассказывает кулинар Алексей Белкин. — Рецептура взята в ресторане «Ялта». Блюдо считается сборным – все ингредиенты нанизываются на деревянные шпажки, как бусы.
Для приготовления нам понадобится рыба, овощи и фрукты.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
ИНГРЕДИЕНТЫ
1,5 кг рыбы: щука, окунь, сиг (можно заменить на пелядь или сырок)
Соль 4 щепотки
Картофель (3 шт., крупный)
Помидоры (2-3 шт.)
Болгарский перец (1 шт)
Лук (1-2 шт.)
Яблоко (1-2 шт.)
Телячий жир 100-150 гр.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Берем три вида рыбы: щуку, окуня и рыбу сиг.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Для начала подготовим рыбу. Раньше речную рыбу замачивали в холодной воде, чтобы вытянуть все ненужное, тот же запах болотистости. Моем рыбу, убираем внутренности. Вырезать плавники, убирать голову не нужно. В рецепте ресторана «Ялта» рыба запекалась целиком. Основой будет самая тяжелая рыба – щука. Потом окунь, затем самая жирная рыба – сиг.
Речную рыбу раньше замачивали в холодной воде, чтобы выгнать все ненужное.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Берем кастрюлю, выкладываем щуку, окуней, икру окуня (если есть), просыпаем двумя щепотками соли, выкладываем третий сорт рыбы, и снова просыпаем двумя щепотями соли. Встряхиваем, оставляем на 10-15 минут для просаливания.
Делаем быстрый просол: в кастрюле просыпаем рыбу 4 щепотками соли, встряхиваем и оставляем на 10-15 минут.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Чтобы не марать руки, рыбу в кастрюле нужно просто потрясти.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Готовим овощи и фрукты. Вообще казачьи бусы можно собирать из разных овощей и фруктов. Мы остановились на болгарском перце, томатах, яблоке и луке. Можно добавлять кабачки, баклажаны, цукини, чеснок, грушу.
Берем противень, смазываем его телячьим жиром. Раньше растительным маслом почти не пользовались.
Противень смазываем телячьим жиром.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Разрезаем большие клубни картофеля вдоль, прямо в шкурке. Это будет кулинарный фундамент наших бус, в который мы воткнем шпажки.
Основа бус - картошка. Разрезаем ее вдоль.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Встряхиваем еще раз рыбку в кастрюле, чтобы рассол распределился по рыбе.
Первым делом насаживаем щуку.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На шпажки нанизываем щуку.
Сверху помидоры.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Затем сверху помидоры и перец. Перец нарезаем кольцами, можно даже не срезать черешок – это придаст пикантности. Следом яблоки дольками. Яблочный сок при выпаривании даст кислинку. Добавляем лук.
А потом перчик. Его можно даже не чистить. Так ароматнее.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Яблоко при выпаривании даст кислинку.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Следующий слой – окуни.
На овощную шапку выкладываем окуней.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На окуней собираем снова «бисер» из овощей и фруктов. Немного придавливаем, чтобы рыба и овощи сидели плотно.
И снова закрываем овощами.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Укладываем третий слой рыбы. Сиг – самая жирная рыба в наших бусах. При приготовлении жирок будет пропитывать более сухую рыбу. Закрываем все овощами.
Сверху - самую жирную рыбу.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Не забываем про лук. Его можно также просто выложить на противень.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На наши бусы сверху выкладываем оставшийся телячий жир. Его же, как и лук можно разложить на противне.
Для ароматности выкладываем на бусы и на противень телячий жир.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Вот такие бусы у нас получились.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Все, наши бусы собраны. Отправляем блюдо в разогретую до 160-170 градусов духовку на 40 минут – час.
Отправляем в духовку на 40 минут - час.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Когда блюдо готово, вытаскиваем его из духовки. Сок из противня сливаем в миску – это будет макало, в которое мы будем окунать хлеб и кусочки рыбы.
Бусы немного потеряли форму, но ничего. Их все равно нужно разобрать.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Разбираем бусы, выкладывая рыбу и овощи на тарелку также слоями. И наслаждаемся необычным вкусом возрожденного блюда.
Снимаем бусы со шпажек и выкладываем слоями на тарелку.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Приятного аппетита!
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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