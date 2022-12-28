Первую очередь лыжного спорткомплекса торжественно откроют завтра 29 декабря в рамках «Вечерней новогодней гонки». Фото СШОР №5

Активное строительство нового лыжного стадиона «Карпов пруд» в Челябинске началось весной 2021 года. До этого был разработан и подготовлен проект, все необходимые документы. На строительство первой очереди – асфальтированной освещенной лыжероллерной трассы, протяженностью около 2,5 км шириной от 6 до 12 метров, соответствующей всем современным требованиям инженерной инфраструктуры, теплых раздевалок и сервисных боксов для подготовки лыж, приобретение оборудования для искусственного оснежения, а также благоустройство и дополнительное озеленение территории, было выделено более 300 млн рублей. В конце ноября все работы были завершены.

На стадионе «Карпов пруд» откроют освещенную лыжероллерную трассу протяженностью около 2,5 км. . Фото СШОР №5

А завтра, 29 декабря, на стадионе «Карпов пруд» (кстати, это единственная лицензированная лыжная трасса в Челябинске – она находится в березовой роще около поселка Тарасовка на улице Абрикосовой) состоится открытие первой очереди спорткомплекса и «Вечерняя новогодняя гонка» для детей и взрослых. В челябинской спортшколе по лыжным гонкам (СШОР №5) рассказали, что на открытие стадиона приедет Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов. Сергей уже приезжал в Челябинск осенью этого года, и побывал на новом строящемся стадионе. Пообещал приехать, и слово свое сдержал. В Челябинск Устюгов приедет с очередного этапа Кубка России, который проходил в подмосковном Красногорске.

На открытие лыжного стадиона «Карпов пруд» в Челябинске приедет Олимпийский чемпион Сергей Устюгов Фото: Алексей МИКУШИН

Кстати, в рамках торжественного открытия первой очереди стадиона СШОР №5 (спортшкола будет обслуживать и эксплуатировать новый стадион) подарят ратрак стоимостью более 20 млн рублей для подготовки широких трасс, а также другую необходимую технику, включая автомобиль «Нива» на специальных снегоходных колесах-гусеницах (к ней также будут прицеплять оборудование для подготовки трасс).

Готовить трассы на стадионе «Карпов пруд» будет не только ратрак, но и гусеничная «Нива» с прицепным оборудованием. Фото СШОР №5

А в западной части стадиона уже построена небольшая спусковая трасса с подъемником для юных и начинающих горнолыжников и сноубордистов.

В администрации Челябинска пригласили всех любителей спорта на открытие лыжного стадиона «Карпов пруд», которое пройдет завтра 29 декабря, начало в 16.00 (адрес ул. Абрикосовая, 26-б).

СПРАВКА «КП»

На втором этапе строительства спорткомплекса «Карпов пруд» лыжероллерную трассу продлят почти до четырех километров. Рядом построят стадион с футбольным полем, современной беговой дорожкой и площадкой для воркаута. Также запланировано построить небольшое административное здание и хозяйственно-бытовой комплекс.

На третьем этапе предполагает строительство полузакрытого биатлонного стрельбища и физкультурно-оздоровительного комплекса.

В планах продолжение строительства второй и третьей очереди лыжного стадиона «Карпов пруд». Фото СШОР №5

По словам руководителя челябинского горспортуправления Максима Клещевникова в дальнейшем здесь можно будет проводить круглогодичные учебно-тренировочные сборы для спортсменов со всей страны. Рельеф, инфраструктура и уровень подготовки трасс позволит это сделать.

В спортивной школе рассказали, что стадион будет открыт для всех желающих, и каждый сможет здесь выбрать себе трассу по своему уровню подготовки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru