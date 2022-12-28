21 год спустя: найдены убийцы главного редактора газеты «Курганские вести»

Тело Владимира Кирсанова все еще не нашли. Фото: «Курганские вести»

В Кургане нашли убийц главного редактора газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова. Мужчина пропал без вести еще 21 год назад, и только сейчас правоохранители начали распутывать дело.

КП-Челябинск выяснила, что убийц установили, и сейчас дело находится в производстве у Следственного комитета. Однако, от подробных комментариев в ведомстве отказались. Известно, что убийц несколько, а тело Кирсанова все еще не нашли.

17 мая 2001 года Владимир Кирсанов вышел из дома, чтобы уехать на работу, и пропал. Его автомобиль нашли возле редакции, а документы — на берегу реки Тобол. Через несколько дней прокуратура завела уголовное дело по статье «Убийство», но через полгода его приостановили в связи с «неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». После этого расследование несколько раз возобновляли и прекращали, и вот, оно сдвинулось с места лишь в 2022 году.

Исчезновение журналиста многие связывают с его позицией — на посту главреда Кирсанов выступал против тогдашнего губернатора Курганской области.

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