Любуемся красотой: в Челябинске открылся Ледовый городок

Дети уже облюбовали местные горки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске под вечер 29 декабря открылся ледовый городок на площади Революции. Несмотря на перепады температур и туман, окутавший город, многие челябинцы все равно вышли на улицу, чтобы оценить новые скульптуры и прокатиться на местных горках. Как это было — смотрите в фоторепортаже КП-Челябинск.

Первые посетители уже на месте Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В городке светится все Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинцы приходят всей семьей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дед Мороз готов к празднику Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дельфины в почти родной стихии Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дети уже играют на аттракционах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На горках пока нет больших очередей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дети осматривают все скульптуры Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фотозоны уже пользуются популярностью Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новый год уже совсем близко Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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