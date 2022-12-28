Любуемся красотой: в Челябинске открылся Ледовый городок

Дети уже облюбовали местные горки
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске под вечер 29 декабря открылся ледовый городок на площади Революции. Несмотря на перепады температур и туман, окутавший город, многие челябинцы все равно вышли на улицу, чтобы оценить новые скульптуры и прокатиться на местных горках. Как это было — смотрите в фоторепортаже КП-Челябинск.
Первые посетители уже на месте
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В городке светится все
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Челябинцы приходят всей семьей
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Дед Мороз готов к празднику
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Дельфины в почти родной стихии
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Дети уже играют на аттракционах
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На горках пока нет больших очередей
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Дети осматривают все скульптуры
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фотозоны уже пользуются популярностью
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Новый год уже совсем близко
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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