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Общество28 декабря 2022 20:10

Любуемся красотой: в Челябинске открылся Ледовый городок

Людей, несмотря на позднее время, много
Андрей МОСКВИЧЕВ
Дети уже облюбовали местные горки

Дети уже облюбовали местные горки

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске под вечер 29 декабря открылся ледовый городок на площади Революции. Несмотря на перепады температур и туман, окутавший город, многие челябинцы все равно вышли на улицу, чтобы оценить новые скульптуры и прокатиться на местных горках. Как это было — смотрите в фоторепортаже КП-Челябинск.

Первые посетители уже на месте

Первые посетители уже на месте

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В городке светится все

В городке светится все

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинцы приходят всей семьей

Челябинцы приходят всей семьей

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дед Мороз готов к празднику

Дед Мороз готов к празднику

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дельфины в почти родной стихии

Дельфины в почти родной стихии

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дети уже играют на аттракционах

Дети уже играют на аттракционах

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На горках пока нет больших очередей

На горках пока нет больших очередей

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дети осматривают все скульптуры

Дети осматривают все скульптуры

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фотозоны уже пользуются популярностью

Фотозоны уже пользуются популярностью

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новый год уже совсем близко

Новый год уже совсем близко

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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