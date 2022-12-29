Переработка елок в Челябинске 2023: куда сдать ели и сосны после Нового года

У челябинских елок лишь пара вариантов, как пойти в переработку Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году в Челябинске было сто елочных базаров: можно только предположить, сколько тысяч сосен и елей отправилось по домам. Все эти новогодние атрибуты после праздников обычно отправляются на мусорку — куда же еще нести высохшие осыпающиеся деревья? Но экоактивисты и сортировщики отходов просят так не делать. Разбираемся, куда сдать елки в Челябинске в январе 2023 года.

Почему нельзя выбрасывать елки на мусорку?

На контейнерные площадки жители несут всё. В баки помимо остатков еды попадают строительный мусор, мебель, елки… И всё это нужно утилизировать отдельно, так как сортировочные пункты не рассчитаны на такие категории вещей.

— Конвейерные линии сортировочного комплекса не предназначены для обработки деревьев: стволы рвут ленту и ломают механизмы. Это неизбежно приводит к остановке процесса, а перезапуск возможен только после дорогостоящего ремонта, — так еще в прошлом году объяснили запрет на выбрасывание елок сотрудники полигона ТБО в Полетаево, куда сейчас и свозят весь мусор.

Как помочь животным

Раньше праздничные деревья принимали в челябинском зоопарке. Но акция была единовременной: как потом оказалось, из-за остатков мишуры, клея, блесток и других пластиковых украшений перерабатывать елки было опасно. Ведь частички могли попасть к животным.

Так что сейчас в зоопарке забирают только те деревья, которые остались нераспроданными на базарах. В прошлом году к ним попало большее 200 таких елок и сосен.

Еще в 2020 году деревья принимали в приюте для диких животных «Спаси меня». Там из веток делали подстилки, а из хвои – корм. Как будет в 2023 году, пока не известно.

Пункт приема елок на переработку в Челябинске

Как вариант, можно сдать елки и сосны на переработку в экоцентр, где в течение года собирают вторсырье. По словам организаторов, в этом году акция повторится. Деревья измельчат в мульчу, которой затем будут посыпать почву. Эти щепки сохраняют влажность грунта и спасают ее от сорняков.

В прошлом году новогодние деревья принимали по воскресеньям с 11:00 до 12:25 в экоцентре на ул. Братьев Кашириных, 55. Главное, чтобы с хвойных были сняты все украшения.

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