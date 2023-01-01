Стал известен самый пьющий район Челябинска

Где в Челябинске больше всего продают алкоголь? Фото: Иван МАКЕЕВ

Пожалуй, самыми загульными периодами в жизни россиян остаются новогодние и майские праздники. В эти дни в алкомаркетах копятся небывалые очереди, а разливайки срубают как никогда много прибыли. КП-Челябинск решила выяснить: какой район в городе является самым пьющим? И результаты нас действительно удивили.

Расчет мы сделали по следующей системе: подсчитали, сколько в районе расположено популярных алкомаркетов «Красное&Белое», а также точек разливного пива. Полученное число разделили на количество населения в районе (данные взяли у Челябинскстата), а затем умножили все на 10 тысяч, чтобы получить так называемый «алкоэффициент».

Победителем в гонке за звание самого пьющего района стал... Нет, не ЧМЗ, а Курчатовский — с «алкоэффициентом» 11,23. Здесь на 216 333 человека приходятся 243 заведения, где можно отовариться спиртным. Это самое крупное число алкомаркетов среди всех районов.

Второе место занял Центральный район с «алкоэффициентом» 10,96. В этой части Челябинска живет меньше всего людей — 95 743. Зато для них открыты двери аж 105 питейных местечек. А закрывает тройку лидеров Ленинский район (9,97), в котором находятся 190 алкомаркетов на 190 481 человека.

Следом идут Тракторозаводский (9,93), Советский (9,68) и Калининский (9,08). Возможно, для кого-то это станет сюрпризом, но самым трезвым районом Челябинска стал Металлургический. На 130 312 человек в этом районе расположен 101 алкомаркет. «Алкоэффициент» ЧМЗ составляет всего лишь 7,75. Так что, если вы хотите бросить пить и начать вести здоровый образ жизни, смело переезжайте сюда.

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