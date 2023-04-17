В апреле в один день произойдет Солнечное затмение и ретроградный Меркурий: что с нами будет?

Атмосфера накалится: могут быть конфликты. Фото: unsplash.com

Основными событиями второй половины апреля станут Солнечное затмение и разворот Меркурий в ретроградное движение. Что будет происходить с людьми в это время, объяснила астролог Екатерина Шувалова.

— В ночь с 17 на 18 апреля обратите внимание на сны: может активизироваться работа вашего подсознания. Запишите то, что вам приснилось, и возможно, вы найдёте интересные ответы.

С 18 по 23 апреля отличное время, чтобы внести нестандартные мысли и идеи в любой интеллектуальный вид деятельности. Попробуйте сделать что-то иначе и записывайте всё, что к вам приходит на ум, это может пригодиться в будущем. Период также прекрасно подходит для общения с друзьями и совместных тусовок с единомышленниками.

20 апреля — очень знаковый день, потому что происходят сразу несколько астрологических событий: Солнечное затмение, разворот Меркурия в Ретроградное движение и напряжённый аспект Солнца с Плутоном.

Однозначно, в этот день крайне нежелательно совершать любые важные дела, лучше отложите их на несколько дней. Окружающая обстановка может быть обострена, эмоции людей накаляются, поэтому не исключены ссоры и конфликты. Вы можете ощущать внутреннее беспокойство и тревогу. Самое главное — не поддаваться на провокации и самим не провоцировать. Лучшим решением сброса энергии будет спорт или любые активные физические действия: главное, следите за безопасностью.

С 20 апреля по 16 мая Меркурий будет находиться в Ретро движении. Так как эта планета отвечает за передачу информации, общение, поездки, документы и коммерцию, будьте предельно осторожны в этих сферах. А потому:

- перепроверяйте все документы;

- не начинайте кардинально новые дела;

- отложите покупку техники;

- будьте внимательны при покупке билетов;

- в поездках рассчитывайте время на дорогу с запасом;

- не заключайте крупные сделки.

Этот период лучше всего посвятить исправлению и доведению до совершенства текущих дел и завершению уже начатого. Вы можете ощущать на себе или окружающих немного заторможенную реакцию. Относитесь к этому с пониманием.

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