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Политика4 января 2023 11:40

Кто такая Ирина Шейк: модель из Челябинской области покорила сердца Криштиану Роналду и Брэдли Купера

Смотрим, как развивалась личная жизнь модели из Челябинской области Ирины Шейк
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Галина ФЕДОРЧЕНКО
На этом фото Ирине Шейк 28 лет.

На этом фото Ирине Шейк 28 лет.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

6 января 2023 года Ирине Шейк исполняется 37 лет. В честь дня рождения супермодели, которая покорила мир красотой, напоминаем историю ее успеха и рассказываем, как складывалась ее личная жизнь. Эти подробности редко публикуют источники.

Как Ирина Шейк стала моделью?

Девушка родилась в Еманжелинске. В семье их было четверо: папа – шахтер, мама – преподаватель музыки и две сестры (Ирина младшая). В 2000 году главы семейства не стало, но мать Ирины Шейк до сих пор живет в небольшом городке в Челябинской области.

Настоящее имя модели – Ирина Шайхлисламова. Она носила эту фамилию вплоть до 2005 года, пока не начала сниматься для журналов и участвовать в показах мод. Заниматься модельным бизнесом Ирина не планировала: после 9 класса она вообще пошла учиться на маркетолога в колледже. Но во время учебы ее заметили представители челябинского модельного агентства, поэтому она стала пробовать себя в новом деле.

После победы в региональном конкурсе красоты «Супермодель—2004» Ирина поехала на федеральный этап. Там ее заметил модельный скаут Гия Джикидзе, который когда-то помог встать на ноги Наталье Водяновой. Так что с этого момента Ирина Шайхлисламова поехала в Париж и сменила фамилию на Шейк. И вскоре стала абмассадором бренда нижнего белья Intimissimi.

Отношения Ирины Шейк и Криштиану Роналду

Во 2010 году во время съёмок для Armani Ирина Шейк познакомилась с футболистом Криштиану Роналду. Папарацци заметили пару на Корсике, после чего поползли слухи об их отношениях. Вскоре Ирина переехала к Роналду в его дом в Мадриде.

Ирина Шейк и Криштиану Роналду встречались с 2010 по 2015 годы. Фото: EAST NEWS

Ирина Шейк и Криштиану Роналду встречались с 2010 по 2015 годы. Фото: EAST NEWS

Через год легенда мирового спорта сделал предложение — прямо в здании телекомпании CBS, где модель участвовала в шоу Дэвида Леттермана. На передачу Ирина пришла в алом атласном платье, а вышла с красной розой в руках, дополняющей романтизм ее образа.

Отношения длились 5 лет, но не были счастливыми. По слухам, футболист изменял модели с официанткой, моделью Андрессой Урак и телеведущей Лусией Виллалон. Все интриги на стороне Ирина Шейк простила, но в итоге бросила избранника, сказав, что он инфантильный и безответственный.

Брак с Брэдли Купером

Через время супермодель начала встречаться с актером: их поцелуй засняли фотографы. В 2015 году пара официально объявила об отношениях, а уже через год Брэдли Купер сделал ей предложение. Но поженились они только в 2018 году – тайно, без пышного торжества.

Ирина Шейк и Брэдли Купер снова вместе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина Шейк и Брэдли Купер снова вместе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В марте 2017 года у пары родилась дочь Леа де Сьен. Оказалось, что Ирина Шейк воспитывает дочь и в русских традициях: в одном из интервью ее муж признался, что наизусть знает песню про Антошку.

Но через пару лет пара разорвала отношения: модель переехала от мужа вместе с дочерью, хотя не прекращала с ним общаться и давала ему видеться с Леей. По слухам, причиной разрыва стал роман Купера с Леди Гагой: это было как раз накануне премьеры фильма «Звезда родилась». Но ни одна из звезд эти отношения не подтвердила.

В 2022 году поползли новые сплетни: будто пара воссоединилась спустя три года разрыва. Ирину Шейк чаще замечают вместе с актером, и говорят, будто она переехала к нему в особняк.

Действительно ли модель вернулась к бывшему и счастлива ли она по-настоящему, остается только догадываться. В любом случае к ее персоне приковано пристальное внимание, так что изменения на личном фронте Ирины Шейк сразу же появятся в СМИ.

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