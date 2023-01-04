Кто такая Ирина Шейк: модель из Челябинской области покорила сердца Криштиану Роналду и Брэдли Купера

На этом фото Ирине Шейк 28 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

6 января 2023 года Ирине Шейк исполняется 37 лет. В честь дня рождения супермодели, которая покорила мир красотой, напоминаем историю ее успеха и рассказываем, как складывалась ее личная жизнь. Эти подробности редко публикуют источники.

Как Ирина Шейк стала моделью?

Девушка родилась в Еманжелинске. В семье их было четверо: папа – шахтер, мама – преподаватель музыки и две сестры (Ирина младшая). В 2000 году главы семейства не стало, но мать Ирины Шейк до сих пор живет в небольшом городке в Челябинской области.

Настоящее имя модели – Ирина Шайхлисламова. Она носила эту фамилию вплоть до 2005 года, пока не начала сниматься для журналов и участвовать в показах мод. Заниматься модельным бизнесом Ирина не планировала: после 9 класса она вообще пошла учиться на маркетолога в колледже. Но во время учебы ее заметили представители челябинского модельного агентства, поэтому она стала пробовать себя в новом деле.

После победы в региональном конкурсе красоты «Супермодель—2004» Ирина поехала на федеральный этап. Там ее заметил модельный скаут Гия Джикидзе, который когда-то помог встать на ноги Наталье Водяновой. Так что с этого момента Ирина Шайхлисламова поехала в Париж и сменила фамилию на Шейк. И вскоре стала абмассадором бренда нижнего белья Intimissimi.

Отношения Ирины Шейк и Криштиану Роналду

Во 2010 году во время съёмок для Armani Ирина Шейк познакомилась с футболистом Криштиану Роналду. Папарацци заметили пару на Корсике, после чего поползли слухи об их отношениях. Вскоре Ирина переехала к Роналду в его дом в Мадриде.

Ирина Шейк и Криштиану Роналду встречались с 2010 по 2015 годы. Фото: EAST NEWS

Через год легенда мирового спорта сделал предложение — прямо в здании телекомпании CBS, где модель участвовала в шоу Дэвида Леттермана. На передачу Ирина пришла в алом атласном платье, а вышла с красной розой в руках, дополняющей романтизм ее образа.

Отношения длились 5 лет, но не были счастливыми. По слухам, футболист изменял модели с официанткой, моделью Андрессой Урак и телеведущей Лусией Виллалон. Все интриги на стороне Ирина Шейк простила, но в итоге бросила избранника, сказав, что он инфантильный и безответственный.

Брак с Брэдли Купером

Через время супермодель начала встречаться с актером: их поцелуй засняли фотографы. В 2015 году пара официально объявила об отношениях, а уже через год Брэдли Купер сделал ей предложение. Но поженились они только в 2018 году – тайно, без пышного торжества.

Ирина Шейк и Брэдли Купер снова вместе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В марте 2017 года у пары родилась дочь Леа де Сьен. Оказалось, что Ирина Шейк воспитывает дочь и в русских традициях: в одном из интервью ее муж признался, что наизусть знает песню про Антошку.

Но через пару лет пара разорвала отношения: модель переехала от мужа вместе с дочерью, хотя не прекращала с ним общаться и давала ему видеться с Леей. По слухам, причиной разрыва стал роман Купера с Леди Гагой: это было как раз накануне премьеры фильма «Звезда родилась». Но ни одна из звезд эти отношения не подтвердила.

В 2022 году поползли новые сплетни: будто пара воссоединилась спустя три года разрыва. Ирину Шейк чаще замечают вместе с актером, и говорят, будто она переехала к нему в особняк.

Действительно ли модель вернулась к бывшему и счастлива ли она по-настоящему, остается только догадываться. В любом случае к ее персоне приковано пристальное внимание, так что изменения на личном фронте Ирины Шейк сразу же появятся в СМИ.

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