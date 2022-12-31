Гарик Сукачев подарил свою гитару челябинским бойцам

Фото: скрин с видео Народного фронта

Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам свою гитару. Военнослужащие уже получили ее и записали ответное видео.

- Ребята, челябинские бойцы, вот эту гитару я дарю вам. Вернитесь живыми и невредимыми. Мы в вас верим. Вы наша гордость. И в тихие минуты, если у вас на то будет настроение, не забываете про любимую подругу, - сказал музыкант, поглаживая гитару.

Инструмент уже дошел до бойцов. Южноуральцы сыграли на камеру несколько аккордов и поблагодарили Гарика Сукачева.

Фото: скрин с видео Народного фронта

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